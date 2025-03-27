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"Если он сделает что-то не так, я дам ему пощечину". Тудор пошутил о новых воспитательных методах в Ювентусе
Похоже, что отец одного из футболистов не против этого
Фото - Juventus FC
Новый главный тренер туринского "Ювентуса" Игор Тудор пошутил о новых воспитательных методах в команде, рассказав детали разговора с одним из своих бывших звездных партнеров по команде.
"Вчера я также разговаривал с Лилианом Тюрамом по телефону. Он сказал мне, что, если его сын, Кефрен Тюрам, сделает что-то не так во время матча или тренировок, я могу дать ему пощечину [смеется]".
???? Uno de los mejores momento de la RDP de Igor #Tudor— PuebloJuve (@Pueblo_Juve) March 27, 2025
"Ayer hablé con Liliam, me dijo que si Khephren hace algo mal, que le de una bofetada"
En la #Juventus parece haber regresado la juventinidad, definitivamente regresó la familia...
[Joshua]#Juve pic.twitter.com/noCklogtkz
Напомним, что 24-летний Кефрен Тюрам является младшим братом 27-летнего Маркуса Тюрама, который ныне играет за миланский "Интер". Французский хавбек присоединился к "старой синьоре" летом 2024 года из "Ниццы" почти за 20 миллионов евро.
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Также подчеркнем, что Игор Тудор сменил Тьяго Мотту на посту главного тренера "бьянконери", подписав контракт с клубом до конца этого сезона. Главная задача 46-летнего хорватского специалиста — квалифиция в Лигу чемпионов.
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