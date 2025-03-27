  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Чтобы подготовиться к серьёзному сопернику. Два футболиста Ювентуса пропустят матч против Дженоа
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чтобы подготовиться к серьёзному сопернику. Два футболиста Ювентуса пропустят матч против Дженоа

Италия

Но это не облегчение для команды Малиновского

Чтобы подготовиться к серьёзному сопернику. Два футболиста Ювентуса пропустят матч против Дженоа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Два футболиста "Ювентуса" пропустят матч против "Дженоа".

Полузащитник Дуглас Луис и защитник Андреа Камбьязо пропустят ближайший матч Серии А. Футболисты вчера тренировались индивидуально и тренрер Игор Тюдор решил их исключить из заявки против "Дженоа".

Тренер решил им дать возможность восстановиться и набрать форму к матчу с "Ромой".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Ювентус" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице с 52-мя баллами. "Дженоа" - 12-я с 35-ю очками.

Матч между командами состоится 29 марта в 19:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
"По Судакову есть "движуха" на трансферном рынке", - Вацко назвал клуб и цену, которую предлагают
yellow-arrow
"Если он сделает что-то не так, я дам ему пощечину". Тудор пошутил о новых воспитательных методах в Ювентусе
yellow-arrow
Немецкий защитник рассказал, почему перешёл в Рому и игру в клубе: Случилось именно то, чего я хотел
Ювентус (Турин) Дуглас Луис Андреа Камбьязо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta Dello Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости