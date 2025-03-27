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Чтобы подготовиться к серьёзному сопернику. Два футболиста Ювентуса пропустят матч против Дженоа
Но это не облегчение для команды Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine
Два футболиста "Ювентуса" пропустят матч против "Дженоа".
Полузащитник Дуглас Луис и защитник Андреа Камбьязо пропустят ближайший матч Серии А. Футболисты вчера тренировались индивидуально и тренрер Игор Тюдор решил их исключить из заявки против "Дженоа".
Тренер решил им дать возможность восстановиться и набрать форму к матчу с "Ромой".
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"Ювентус" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице с 52-мя баллами. "Дженоа" - 12-я с 35-ю очками.
Матч между командами состоится 29 марта в 19:00 по киевскому времени.
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