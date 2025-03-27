Чтобы подготовиться к серьёзному сопернику. Два футболиста Ювентуса пропустят матч против Дженоа

Два футболиста "Ювентуса" пропустят матч против "Дженоа".

Полузащитник Дуглас Луис и защитник Андреа Камбьязо пропустят ближайший матч Серии А. Футболисты вчера тренировались индивидуально и тренрер Игор Тюдор решил их исключить из заявки против "Дженоа".

Тренер решил им дать возможность восстановиться и набрать форму к матчу с "Ромой".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Ювентус" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице с 52-мя баллами. "Дженоа" - 12-я с 35-ю очками.

Матч между командами состоится 29 марта в 19:00 по киевскому времени.