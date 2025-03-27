Нападающий Ромы рассказал о своем восстановлении после операции

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала рассказал о своем состоянии после недавней операции.

"Я в порядке. Я уже говорил с Раниери. Вернусь ли я к сентябрю? Не знаю, не знаю. Я могу ходить без костылей, но мне сказали их использовать", - сказал Дибала.