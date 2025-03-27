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Нападающий Ромы рассказал о своем восстановлении после операции

Италия

Дибала высказался о своем восстановлении

Нападающий Ромы рассказал о своем восстановлении после операции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ромы" Пауло Дибала рассказал о своем состоянии после недавней операции.

"Я в порядке. Я уже говорил с Раниери. Вернусь ли я к сентябрю? Не знаю, не знаю. Я могу ходить без костылей, но мне сказали их использовать", - сказал Дибала.

Напомним, что футболист получил травму левого бедра в матче против "Кальяри".

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Пауло Дибала Рома (Италия)
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Источник:
romapress
Опубликовал: Екатерина Власова
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