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Нападающий Ромы рассказал о своем восстановлении после операции
Дибала высказался о своем восстановлении
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала рассказал о своем состоянии после недавней операции.
"Я в порядке. Я уже говорил с Раниери. Вернусь ли я к сентябрю? Не знаю, не знаю. Я могу ходить без костылей, но мне сказали их использовать", - сказал Дибала.
Напомним, что футболист получил травму левого бедра в матче против "Кальяри".
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Источник:romapress
Опубликовал: Екатерина Власова
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