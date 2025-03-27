Лукаку: Интер - фаворит на скудетто

Нападающий "Наполи" Ромелу Лукаку поделился своим мнением относительно борьбы за чемпионство в итальянской Серии А.

"Интер" - фаворит на скудетто. У них сильнейшая команда, у них есть хорошие игроки. Но у нас есть мечта: нам нужно работать еще больше, чтобы попробовать", - сказал Лукаку.

Добавим, что "Интер" в турнирной таблице Серии А занимает первое место, имея 64 балла. А на втором - "Наполи" с 61 очком.