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Лукаку: Интер - фаворит на скудетто

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Лукаку высказался о борьбе за трофей

Лукаку: Интер - фаворит на скудетто

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Ромелу Лукаку поделился своим мнением относительно борьбы за чемпионство в итальянской Серии А.

"Интер" - фаворит на скудетто. У них сильнейшая команда, у них есть хорошие игроки. Но у нас есть мечта: нам нужно работать еще больше, чтобы попробовать", - сказал Лукаку.

Добавим, что "Интер" в турнирной таблице Серии А занимает первое место, имея 64 балла. А на втором - "Наполи" с 61 очком.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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