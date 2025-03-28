  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Звездный полузащитник хотел бы вернуться в Милан
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный полузащитник хотел бы вернуться в Милан

Италия

Когда-нибудь в будущем

Звездный полузащитник хотел бы вернуться в Милан

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Сандро Тонали недавно помог "Ньюкаслу" выиграть первый трофей за много десятилетий, но слухи о его возвращении в Серию A не утихают. По информации журналиста Даниэле Лонго, интерес к итальянцу проявляют "Ювентус" и "Милан".

Для "Юве" это вполне логично, ведь летние подписания Дугласа Луиса и Тена Копмейнерса пока не оправдали ожиданий. А "Милан" всегда будет в числе претендентов на Тонали – фанаты его обожали, а сам футболист не хотел покидать клуб и является преданным болельщиком "россонери".

Читайте такжеБывший полузащитник Милана рассказал о возможности возвращения в клуб

Однако финансовые условия делают трансфер маловероятным для итальянских клубов. Тонали получает 7 млн евро в год (+2 млн в виде бонусов), а "Ньюкасл" не будет рассматривать предложения ниже 60 миллионов евро, которые они потратили на него два года назад. Однако журналист отмечает, что Тонали уже сообщил своим агентам о желании вернуться в "Милан" в будущем. Это его мечта, хотя реализовать ее будет непросто даже позже.

Добавим, что в этом сезоне на счету 24-летнего итальянца 3 гола и 2 ассиста в 35 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Милан установил цену на своего нападающего из-за интереса к нему от клуба АПЛ
yellow-arrow
Испанский журналист – о результативности Серлота: Сейчас о потерянном трансфере Довбика в Мадриде не жалеют
yellow-arrow
В субботу Дженоа встретится с Ювентусом. Тренер генуэзцев четко сказал, сыграет ли Малиновский
Ювентус (Турин) Ньюкасл Милан Сандро Тонали
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости