Звездный полузащитник хотел бы вернуться в Милан

Полузащитник Сандро Тонали недавно помог "Ньюкаслу" выиграть первый трофей за много десятилетий, но слухи о его возвращении в Серию A не утихают. По информации журналиста Даниэле Лонго, интерес к итальянцу проявляют "Ювентус" и "Милан".

Для "Юве" это вполне логично, ведь летние подписания Дугласа Луиса и Тена Копмейнерса пока не оправдали ожиданий. А "Милан" всегда будет в числе претендентов на Тонали – фанаты его обожали, а сам футболист не хотел покидать клуб и является преданным болельщиком "россонери".

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Однако финансовые условия делают трансфер маловероятным для итальянских клубов. Тонали получает 7 млн евро в год (+2 млн в виде бонусов), а "Ньюкасл" не будет рассматривать предложения ниже 60 миллионов евро, которые они потратили на него два года назад. Однако журналист отмечает, что Тонали уже сообщил своим агентам о желании вернуться в "Милан" в будущем. Это его мечта, хотя реализовать ее будет непросто даже позже.

Добавим, что в этом сезоне на счету 24-летнего итальянца 3 гола и 2 ассиста в 35 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах.