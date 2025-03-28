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Милан установил цену на своего нападающего из-за интереса к нему от клуба АПЛ

Италия

Англичане имеют серьезные амбиции

Милан установил цену на своего нападающего из-за интереса к нему от клуба АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" установил цену на своего нападающего, поскольку к нему проявил интерес клуб АПЛ.

Как сообщил журналист Даниэле Лонго из издания Calciomercato, руководство "россонери" оценивает Салемакерса не менее чем в 25-30 миллионов евро. Прошлым летом "Лестер", "Вест Хэм" и "Ноттингем Форест" хотели его приобрести, но 25-летний бельгиец перешел в "Рому" на правах аренды. "Лесники" снова попытаются подписать перспективного вингера, что является серьезной угрозой для "джалоросси", ведь в его соглашении нет опции выкупа.

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В этом сезоне Алексис Салемакерс забил 6 голов и отдал 5 ассистов в 25 матчах за "Рому" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 17 миллионов евро.

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Ноттингем Форест Милан Рома (Италия) Алексис Салемекерс
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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Андрей Журба
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