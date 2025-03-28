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Экс-защитник сборной Италии оправдан по делу об участии в договорных матчах и связях с мафией
Дело тянулось более десяти лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Италии оправдан по делу об участии в договорных матчах и связях с мафией.
В мае 2014 года к Армандо Иццо, который тогда играл за "Авеллино", появились подозрения об участии в договорных матчах в Серии B. Расследование началось с обвинений лишь через два года. Иццо отрицал свою причастность.
В апреле 2017 года итальянец получил 18 месяцев дисквалификации и штраф в размере 50 тысяч евро, который через месяц был сокращен до шестимесячной дисквалификации. В мае 2023 года Иццо получил пять лет условно, но в итоге этот приговор, после большого количества судебных процессов, был отменен после поданной апелляции.
"Я очень доволен решением суда. С самого начала я верил в систему правосудия. Я благодарю своих адвокатов, семью, а также "Монцу", Галлиани и Берлускони, которые верили в меня, несмотря на то, что судебный процесс продолжался", — приводит слова Иццо издание Football Italia.
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Армандо Иццо дебютировал за сборную Италии в 2019 году, проведя за национальную команду своей страны три матча. В этом сезоне Армандо Иццо провел 29 матчей за "Монцу" во всех турнирах, забив один гол и отдав один ассист.
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