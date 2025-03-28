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Роберто Манчини прокомментировал смену тренера в Ювентусе

Италия

Известный итальянский специалист нарушил молчание

Роберто Манчини прокомментировал смену тренера в Ювентусе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер национальной сборной Италии Роберто Манчини высказался о смене наставника в "Ювентусе".

"Я понятия не имею, что произошло в клубе. Тренеры имеют влияние на команду, поэтому иногда результаты являются причиной таких решений. В Италии, если дела идут не очень хорошо, к тренеру немедленно возникают вопросы. Менеджер должен брать на себя ответственность за результат, это правильно, а также он должен иметь видение. Наставникам необходимо давать время на воплощение своих идей и выражать полную поддержку от имени клуба".

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Напомним, что 60-летний Роберто Манчини выигрывал трофей Евро-2020 вместе со сборной Италии. Также на его счету есть титул АПЛ в качестве менеджера "Манчестер Сити" и три чемпионства Италии вместе с миланским "Интером".

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Источник:
Eurosport Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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