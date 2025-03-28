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Ключевой нападающий Ювентуса рискует покинуть клуб после увольнения Мотты
Он находится в команде до конца этого сезона на правах аренды
Getty Images / Global Images Ukraine
Будущее ключевого нападающего туринского "Ювентуса" в команде остается под вопросом после смены главного тренера. С приходом Игоря Тудора роль футболиста и система игры "бьянконери" должна измениться.
Как сообщил журналист Николо Скира, 22-летний Франсишку Консейсау вряд ли останется в "Ювентусе", если клубу не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Также отмечается, что португальский вингер не входит в планы 46-летнего хорватского специалиста, поэтому вряд ли "старая синьора" активирует опцию выкупа в размере 30 миллионов евро, которая прописана в его соглашении с "Порту".
В этом сезоне Франсишку Консейсау забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 30 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.
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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 36 миллионов евро.
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