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Легендарный экс-вратарь Ювентуса отреагировал на назначение Тудора
Итальянец рад за своего бывшего партнера по команде
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный бывший вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Игоря Тудора на должность главного тренера команды.
"Я очень рад, что Тудор получил возможность реализовать свою мечту — возглавить "Ювентус". К сожалению, я не говорил с ним. Как я воспринял увольнение Мотты? Было ощущение, что это неизбежно, в команде был некий шторм. Такое в футболе случается довольно часто. Еще есть время изменить ситуацию, но следует понимать, что большие имена в истории клуба не являются синонимом компетентности и гарантией успешных результатов".
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Напомним, что Буффон и Тудор играли вместе за "Ювентус" в период с 2001 по 2005 год. Сейчас 47-летний итальянец работает в штабе сборной Италии, а 46-летний хорватский специалист возглавил "старую синьору", как минимум, до конца этого сезона.
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