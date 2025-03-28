Легендарный экс-вратарь Ювентуса отреагировал на назначение Тудора

Легендарный бывший вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Игоря Тудора на должность главного тренера команды.

"Я очень рад, что Тудор получил возможность реализовать свою мечту — возглавить "Ювентус". К сожалению, я не говорил с ним. Как я воспринял увольнение Мотты? Было ощущение, что это неизбежно, в команде был некий шторм. Такое в футболе случается довольно часто. Еще есть время изменить ситуацию, но следует понимать, что большие имена в истории клуба не являются синонимом компетентности и гарантией успешных результатов".