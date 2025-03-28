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Легендарный экс-вратарь Ювентуса отреагировал на назначение Тудора

Италия

Итальянец рад за своего бывшего партнера по команде

Легендарный экс-вратарь Ювентуса отреагировал на назначение Тудора

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный бывший вратарь туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон отреагировал на назначение Игоря Тудора на должность главного тренера команды.

"Я очень рад, что Тудор получил возможность реализовать свою мечту — возглавить "Ювентус". К сожалению, я не говорил с ним. Как я воспринял увольнение Мотты? Было ощущение, что это неизбежно, в команде был некий шторм. Такое в футболе случается довольно часто. Еще есть время изменить ситуацию, но следует понимать, что большие имена в истории клуба не являются синонимом компетентности и гарантией успешных результатов".

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Напомним, что Буффон и Тудор играли вместе за "Ювентус" в период с 2001 по 2005 год. Сейчас 47-летний итальянец работает в штабе сборной Италии, а 46-летний хорватский специалист возглавил "старую синьору", как минимум, до конца этого сезона.

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Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин) Игор Тудор
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Источник:
Fantacalcio
Опубликовал: Андрей Журба
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