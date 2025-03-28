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Маркус Тюрам рассказал о разговоре с Тьерри Анри, который помог ему стать одним из лучших форвардов мира
Советы легенд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Маркус Тюрам считает, что его прогресс за последние два сезона в "Интере" сделал его "одним из 10 лучших нападающих в мире". Он считает, что на эту эволюцию повлияло общению с такими легендами, как Николя Анелька, Давид Трезеге и Тьерри Анри, которые дали ему ключевые советы.
"Сейчас сложно сразу назвать 10 лучших форвардов в мире. Но если вы спрашиваете, чтобы узнать, считаю ли я себя одним из них, то да, я убежден в этом. Почему? Потому что сейчас, в 27 лет, я играю свой третий сезон как центральный нападающий. Я развиваю многие аспекты своей игры, прошел долгий путь и имею возможность становиться еще лучше в роли "девятки", – сказал Тюрам.
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Француз признался, что разговоры с легендарными нападающими помогли ему получить ценные советы и сэкономить много времени.
"Я говорил с Анелька, Трезеге и Анри. Они давали мне советы. Они меняются в зависимости от игрока и его стиля игры, но одно можно сказать наверняка – общение с такими футболистами экономит много времени.
Цитата, которая запомнилась? Тьерри Анри сказал мне важную вещь: "Если есть определенный прием, который тебе нравится и который ты хорошо выполняешь, ты должен делать все, чтобы оказаться в той ситуации. Мы не должны играть хаотично – надо уметь создавать для себя комфортные моменты. Чем больше таких ситуаций ты научишься контролировать – тем труднее будет тебя остановить", – рассказал Тюрам.
Добавим, что в этом сезоне на счету француза 16 голов и 4 ассиста в 38 матчах за "Интер" во всех турнирах.
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