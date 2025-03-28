Хавбек Интера хочет остаться в клубе несмотря на интерес Саудовской Аравии

Полузащитник "Интера" Николо Барелла отказался от предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщил Николо Скира.

По информации источника, 28-летний хавбек намерен остаться в итальянском клубе.

Добавим, что Барелла играет за "Интер" с 2020 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь ассистов.