Италия
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Хавбек Интера хочет остаться в клубе несмотря на интерес Саудовской Аравии
Барелла не планирует покидать Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Николо Барелла отказался от предложения из Саудовской Аравии. Об этом сообщил Николо Скира.
По информации источника, 28-летний хавбек намерен остаться в итальянском клубе.
Добавим, что Барелла играет за "Интер" с 2020 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 38 матчей, в которых забил три гола и отдал восемь ассистов.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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