Возвращение ДНК Ювентуса? Способен ли Игор Тудор исправить ошибки Тьяго Мотты?

В сезоне 2009/10 "Ювентус" менял тренера посреди сезона. С тех пор 13 лет такого не случалось, даже когда команда шла пятой и седьмой весной и 17-ой осенью. Но вот в сезонах 2023/24 и 2024/25 подряд такое случилось. Массимилиано Аллегри и Тьяго Мотта потеряли свои посты. В последние годы стабильность - это точно не о "Юве".

Нестабильные бюрократы

Эти даты означают, что в эру Андреа Аньелли туринский гранд не уволил ни одного тренера посреди сезона. Даже когда было тяжело и казалось, что увольнять стоит. Болельщики по нему скучают. Сообщения, появившиеся несколько недель назад о том, что желает выкупить клуб у своих родственников, были восприняты с энтузиазмом.

От нынешнего руководства как раз ожидали стабильности. Его обвиняли в отсутствии харизмы, духа "Ювентуса", пробивного характера и королевской гордости "Ювентуса", ДНК "Ювентуса". Говорили, что состоит из экономистов и юристов, а не из футбольных людей. Но от экономистов и юристов хотя бы ожидали увидеть четкие планы и спокойствие.

Нынешнее руководство не способно предоставить ничего. Ни дух славного клуба, ни выверенный глубоко продуманный проект. Оно просто плывет по течению. Потому болельщики протестуют и устраивают демонстрации прежде всего против него.

Оно еще и проявляет свои худшие качества крючкотворов. Уволило Аллегри "за поведение, не соответствующее духу клуба", чтобы сэкономить на компенсации. И ведь частично удалось. Ждало окончания первого квартала года для увольнения Мотты, потому что так удобнее для бюджета, бухгалтерских книг. Здесь, правда, в итоге не дождалось.

СМИ сообщают, что последние тренировочные сессии Мотта проводил молча, уже понимая, что уходит. А руководство пыталось сэкономить на его компенсации и заставить подать в отставку. С этой целью спортивный директор Кристиано Джунтоли заявил Тьяго, что стыдится того, что назначил его главным тренером летом.

Можно, правда, возразить, что летом 2024-го года были потрачены на трансферы, согласно Трансфермаркт, 193 миллиона евро. Рекодная сумма за пять сезонов. Плюс 59 миллионов обязательств на лето 2025-го. Зимой же пришли Рандал Коло Муани из "Пари Сен-Жермен", Ллойд Келли из "Ньюкасла", Ренато Вейга из "Челси".

Генеральное руководство позволило 199 миллионов евро сезонного убытка для того, чтобы усилиться, начать новый путь, новый проект. Какие к нему могут быть претензии? Претензии должны быть прежде всего предъявлены техническому руководству - Мотте, Джунтоли. Первый уволен, второй может быть уволен летом.

Несмотря на все траты, Джунтоли построил несбалансированную команду. Без дополнительных вариантов в центре атаки, в центре обороны. А Мотта не сумел выжать ничего из дорогостоящих трансферов. Любой тренер в Серии А взял бы к себе в команду Тона Коопмейнерса и Нико Гонсалеса. Но в "Ювентусе" они не похожи на самих себя.

Сразу после двух поражений от "Аталанты" и "Фиорентины" с общим счетом 0:7 (0:4 от первой - худшее домашнее поражение "Юве" с сезона 1967/68), когда все были уверены, что Мотту уволят, Джунтоли заявил дважды, что тренер остается. Но менее чем через неделю его все же уволили. Потеряв критически важные дни работы нового тренера.

СМИ говорили, что матч против "Дженоа" решит его судьбу, затем говорили, что Мотта уже уволен вне зависимости от того матча, и ждут лишь начала второго квартала года.

Да и привлечение нового тренера вышло корявым. Роберто Манчини свободен и был очень близок к приходу, но в итоге ему предложили лишь контракт до окончания сезона. На такой согласился лишь Игор Тудор. Согласился на опции быть уволенным и в конце мая, и в конце июля, после Клубного Чемпионата Мира.

Такие контракты предлагает великий клуб? Это поведение малого, мелочного клуба.

В СМИ говорят, что в клубе мечтают об Антонио Конте. Том самом, которого, как говорили те же СМИ, летом 2024-го и близко не хотели видеть. Но Конте ведь в "Наполи". С чего вдруг он уйдет? Сколько будут ждать, пока он уйдет?

Без ДНК "Ювентуса"

Если возвращаться к ДНК "Ювентуса", то ни Джунтоли, ни Мотта ему не соответствовали. Они - новички в клубе, не понимают его изнутри. Мотта и вовсе вел себя, будто он до сих пор в "Болонье", будто работает не в гранде. Что несколько странно, ведь играл в "Барселоне", "Интере", ПСЖ и должен понимать сущность грандов.

Тьяго говорил, что на данный момент не заботится о результатах, а строит игру. Кощунство для "Ювентуса", где результат - единственное, что важно. Говорил о травмах, о тяжелом календаре, игре в нескольких турнирах. Чем также вызывал ярость, поскольку "Ювентус" всегда играет в максимуме турниров и хочет выиграть все.

Скорее всего, Мотта вел себя так, поскольку думал, что начинает долгосрочный проект, который будут продолжать, несмотря на все неудачи и все жалобы. Вообще-то, так и казалось. "Ювентус" декларировал переход на яркий атакующий доминирующий футбол, и было ясно, что для построения такого нужно время. Мотта был уверен, что время у него есть.

Впрочем, в "Ювентусе" времени никогда нет. Нет и терпения. "Там ты обязан побеждать, побеждать и вновь побеждать. История клуба заставляет. Ты не можешь изменить "Ювентус", это "Ювентус" изменяет тебя". Бывший игрок "Интера" Андреа Раноккия, игравший с Моттой, все отлично понял. А сам Тьяго - почему-то нет.

В адрес Мотты звучало наиболее страшное обвинение для этого клуба - в отсутствии ДНК "Ювентуса", умения выгрызать победы, борьбы до конца, Fino Alla Fine, умения перекрывать поле наглухо и удерживать нужный результат, особенно - на последних минутах. Он потерял 19 очков в лиге, ведя в счете. Непростительно для "Ювентуса".

При этом и атака ведь не работала. "Юве" идет вторым в Серии А по владению мячом, а долго был первым, но это владение часто было стерильным, бесцельным, медленным. По ударам по воротам он седьмой, по забитым мячам - шестой с 20-ю меньше, чем у лидера в этом.

Также уроженец Бразилии допустил много ошибок и в непосредственной тренерской работе. У него не было стабильного состава, почти каждый за один матч из игрока "старта" мог превратиться в глухого запасного, не играющего вообще. Он слишком много менял, слишком много экспериментировал. Опять же, думая, что у него есть время на эксперименты.

Уэстон МакКенни играл опорника, атакующего полузащитника, левого защитника, правого защитника. Тимоти Веа - на обоих флангах атаки, на обоих флангах обороны и в центре атаки. Мотта постоянно переставлял местами Гонсалеса, Коопмейнерса, Йилдиза. Также тренер постоянно менял капитанов.

Ну и важнее всего - он ссорился с игроками. Еще летом десяток игроков тренировались отдельно от команды, в том числе Федерико Кьеза и Войцех Щенсны. Насчет этих двоих, правда, можно указать на вину клуба, поскольку хотели избавиться от их жирных зарплат. Но в целом атмосфера летом была паршивой.

Осенью и зимой она не улучшилась. Особенно - когда в январе был выброшен капитан команды Данило, очень популярный в раздевалке, а также воспитанник клуба Николо Фаджоли. С другими заметными игроками отношения также были плохими. Особенно - с Душаном Влаховичем, задвинутым в запас.

Многим игрокам не нравились диктаторские замашки тренера, его жесткость, его заявления в прессе с критикой игры команды вплоть до обвинений в нежелании выкладываться. Тренер просто потерял раздевалку.

В такой атмосфере вылет из Лиги Чемпионов от скромного ПСВ, который в следующем раунде влетел дома "Арсеналу" со счетом 1:7, из Кубка Италии от еще более скромного "Эмполи" и падения в лиге были объяснимы. Как и худший первый круг за 14 лет, второй худший за 25, рекорд всей лиги в истории по ничьим в первом круге (12).

Лишь два игрока прокомментировали его увольнение, выражая сожаление - Самуэль Мбангула, которого Мотта вытащил из юниоров, и Бремер. Остальные молчали. А Кьеза и Данило даже поставили "лайк" сообщению в соцсетях о его увольнении.

Так что причины увольнять Мотту были. И не только завершение календарного года с худшим набором очков в лиге с 1994-го. Третий с конца процент побед в сезоне в "Юве" за 95 лет (43) для тренеров, работавших в команде хотя бы 40 матчей.





"Я не нахожусь внутри "Ювентуса", но снаружи я чувствовал, что никто уже не хочет продолжать с Моттой. Ни клуб, ни болельщики и ни команда. В таких случаях ты должен выслушать раздевалку и поступить соответственно. Как я понял, игроки уже не разговаривали с Моттой, и если так - увольнение было неминуемым", - считает Фабио Капелло.

Свой пожарник

"Ювентусу" нужны "ювентусовские" люди", - говорит Раноккия. В этом плане приглашение Тудора понятно. Он играл за "Юве" девять лет, работал здесь помощником главного тренера в сезоне 2020/21. Он отлично знает этот клуб и очень любит его. И знание клуба Капелло считает огромным преимуществом.

Узнав о назначении, Игор на своем автомобиле проехал за рулем 1000 километров из Сплита в Турин, чтобы успеть к работе как можно раньше.

Он обещает не метаться с капитанской повязкой и уже назвал капитана - Мануэля Локателли. От него ожидают реанимировать соседа по Балканам Влаховича. Он шутит, что получил разрешение от Лилиана Тюрама отвесить пощечину его сыну Кефрену, если понадобится. Рассказывает анекдоты о Дель Пьеро и Зидане.

Он обещает работать над стандартными положениями, найти баланс между агрессией и свободной игрой. "Я люблю много атаковать, но и не люблю пропускать".

Он будет ставить команде быструю вертикальную игру, которую любит и которая, как кажется, подходит "Ювентусу" больше, чем стерильное владение мячом Мотты. Ожидают, что он перейдет на игру с тремя центральными защитниками, и это, например, очень подходит Коопмейнерсу.

Важно, что год тому он уже приходил в "Лацио" в то же время, за девять туров до окончания сезона в лиге. И поработал очень неплохо. Добыл пять побед и три ничьи и проиграл лишь однажды - второй в лиге по очкам за тот период. Был лучшим по пропущенным за тот период. Поднял команду с девятого места на седьмое, в зону Лиги Европы.

С другой стороны, хорват - вовсе не Топ-тренер. Он долго скитался по клубам. Это его 12-ая тренерская каденция, а ему лишь 46 лет. Главные клубы в его карьере - "Галатасарай", "Марсель" и "Лацио", и в первых двух он не показал ничего особенного, а из третьего был уволен из-за разногласий о трансферах.

Всем ясно, что он покинет "Ювентус" летом, и ясно, что в глазах игроков такой тренер вряд ли завоюет много авторитета.

Сумеет ли он справиться с работой и вывести "Ювентус" в Лигу Чемпионов, что позарез необходимо клубу? До четвертого места - лишь одно место и одно очко, но проблемы "Юве" глубже, чем положение в турнирной таблице лиги.

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