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Ювентус - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Малиновский в Турине– смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня "Ювентус" проведет свой первый матч под руководством нового тренера. Игор Тудор сменил Тьяго Мотту около недели тому и выведет свою новую команду на матч против "Дженоа" и Руслана Малиновского. Украинец триумфально вернулся в стартовый состав в предыдущем туре, а против этого соперника очень любит играть. Удастся ли ему испортить дебют хорвату?
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Чемпіонат Италии, 30-й тур
29 марта. Турин, "Ювентус Стэдиум"
"Ювентус" 19:00 "Дженоа"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Ювентус - ДженоаСмотреть трансляцию
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