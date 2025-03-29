Ювентус - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Сегодня "Ювентус" проведет свой первый матч под руководством нового тренера. Игор Тудор сменил Тьяго Мотту около недели тому и выведет свою новую команду на матч против "Дженоа" и Руслана Малиновского. Украинец триумфально вернулся в стартовый состав в предыдущем туре, а против этого соперника очень любит играть. Удастся ли ему испортить дебют хорвату?

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Чемпіонат Италии, 30-й тур

29 марта. Турин, "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" 19:00 "Дженоа"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1