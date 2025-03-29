  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Малиновский в Турине– смотреть онлайн трансляцию матча

Ювентус - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Ювентус" проведет свой первый матч под руководством нового тренера. Игор Тудор сменил Тьяго Мотту около недели тому и выведет свою новую команду на матч против "Дженоа" и Руслана Малиновского. Украинец триумфально вернулся в стартовый состав в предыдущем туре, а против этого соперника очень любит играть. Удастся ли ему испортить дебют хорвату?

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Favbet
1.59
3.80
6.80
Узнать больше

Чемпіонат Италии, 30-й тур

29 марта. Турин, "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" 19:00 "Дженоа"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Ювентус - Дженоа
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Лечче - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Ювентус - Дженоа. Анонс и прогноз матча Серии А на 29.03.2025
yellow-arrow
Возвращение ДНК Ювентуса? Способен ли Игор Тудор исправить ошибки Тьяго Мотты?
Ювентус (Турин) Серия А Руслан Малиновский Наши за границей Дженоа (Генуя) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
150 000
На сайт
3
100 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости