Лечче - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

"Рома" попытается подняться еще в турнирной таблице, и рассчитывает на три очка в матче против одного из аутсайдеров чемпионата "Лечче". Выйдет ли со старта Артем Довбык? Узнаем ближе к матчу.

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Чемпіонат Италии, 30-й тур

29 марта. Лечче, "Виа дель Маре"

"Лечче" 21:45 "Рома"

Трансляция – MEGOGO Футбол 2