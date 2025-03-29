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Лечче - Рома. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Довбик на юге Италии – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" попытается подняться еще в турнирной таблице, и рассчитывает на три очка в матче против одного из аутсайдеров чемпионата "Лечче". Выйдет ли со старта Артем Довбык? Узнаем ближе к матчу.
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
Чемпіонат Италии, 30-й тур
29 марта. Лечче, "Виа дель Маре"
"Лечче" 21:45 "Рома"
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Лечче - РомаСмотреть трансляцию
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