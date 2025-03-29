"Часть меня верит в это". Обидчик сборной Украины в Лиге наций поведал о своих тренерских амбициях

Нападающий "Наполи" Ромелу Лукаку заявил, что не прочь начать тренерскую карьеру после завершения игровой карьеры.

"Думаю, я хочу быть тренером. Часть меня верит в это, но с другой стороны, у меня есть некоторые сомнения.

После сезона я начну получать тренерские дипломы и учиться на курсах УЕФА по лицензиям А и В. А потом посмотрю, что мне делать дальше", – сказал Лукаку в интервью Radio CRC.