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"Часть меня верит в это". Обидчик сборной Украины в Лиге наций поведал о своих тренерских амбициях
Окончательное решение еще не принято
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Наполи" Ромелу Лукаку заявил, что не прочь начать тренерскую карьеру после завершения игровой карьеры.
"Думаю, я хочу быть тренером. Часть меня верит в это, но с другой стороны, у меня есть некоторые сомнения.
После сезона я начну получать тренерские дипломы и учиться на курсах УЕФА по лицензиям А и В. А потом посмотрю, что мне делать дальше", – сказал Лукаку в интервью Radio CRC.
Напомним, на прошлой неделе 31-летний Лукаку отличился дублем в ворота сборной Украины в поединке Лиги наций (3:0) в составе национальной команды Бельгии.
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