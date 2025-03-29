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"Часть меня верит в это". Обидчик сборной Украины в Лиге наций поведал о своих тренерских амбициях

Италия

Окончательное решение еще не принято

"Часть меня верит в это". Обидчик сборной Украины в Лиге наций поведал о своих тренерских амбициях

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Ромелу Лукаку заявил, что не прочь начать тренерскую карьеру после завершения игровой карьеры.

"Думаю, я хочу быть тренером. Часть меня верит в это, но с другой стороны, у меня есть некоторые сомнения.

После сезона я начну получать тренерские дипломы и учиться на курсах УЕФА по лицензиям А и В. А потом посмотрю, что мне делать дальше", – сказал Лукаку в интервью Radio CRC.

Напомним, на прошлой неделе 31-летний Лукаку отличился дублем в ворота сборной Украины в поединке Лиги наций (3:0) в составе национальной команды Бельгии.

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Источник:
vi.nl
Опубликовал: Александр Бураков
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