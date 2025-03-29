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Ювентус получил деньги на покрытие расходов от увольнения Мотты

Италия

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Ювентус получил деньги на покрытие расходов от увольнения Мотты

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" получил деньги на покрытие расходов от увольнения Мотты.

Холдинговая компания, владеющая "Ювентусом", увеличит капитал на 15 млн евро, потенциально до 110 млн евро, чтобы покрыть расходы, связанные с увольнением Тьяго Мотты.

Поскольку контракт Мотты был действителен до лета 2027 года, то итальянскому клубу пришлось выплатить компенсацию. По своему контракту экс-тренер получал 5 млн евро за сезон.

Источник сообщил, что увольнение Мотты и его тренерского штаба обошлось "Ювентусу" примерно в 15 млн евро.

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Напомним, что новым тренером команды назначен Игор Тудор.

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Источник:
Football-Italia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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