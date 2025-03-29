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Ювентус получил деньги на покрытие расходов от увольнения Мотты
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" получил деньги на покрытие расходов от увольнения Мотты.
Холдинговая компания, владеющая "Ювентусом", увеличит капитал на 15 млн евро, потенциально до 110 млн евро, чтобы покрыть расходы, связанные с увольнением Тьяго Мотты.
Поскольку контракт Мотты был действителен до лета 2027 года, то итальянскому клубу пришлось выплатить компенсацию. По своему контракту экс-тренер получал 5 млн евро за сезон.
Источник сообщил, что увольнение Мотты и его тренерского штаба обошлось "Ювентусу" примерно в 15 млн евро.
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Напомним, что новым тренером команды назначен Игор Тудор.
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