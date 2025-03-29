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"Мне не нужно доверие и заверения". Консейсау - о своем будущем в Милане
Специалист сосредоточен на своей цели
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал свое положение в клубе.
"Мне не нужно доверие и заверения. Я должен думать о своей работе, потому что я завишу от результатов. Есть две цели - Кубок Италии и попадание в четверку лучших в чемпионате. Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать завтра, а потом будем думать о Кубке.
Ощущаю ли я себя португальским Конте? Нет. Я отличаюсь от него", - считает Консейсау.
Завтра, 30 марта, "Милан" на выезде сыграет с "Наполи" в рамках Серии А. Начало - в 21:45 по киевскому времени.
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