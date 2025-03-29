"Мне не нужно доверие и заверения". Консейсау - о своем будущем в Милане

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау прокомментировал свое положение в клубе.

"Мне не нужно доверие и заверения. Я должен думать о своей работе, потому что я завишу от результатов. Есть две цели - Кубок Италии и попадание в четверку лучших в чемпионате. Мы сосредоточены на том, что нам нужно сделать завтра, а потом будем думать о Кубке.

Ощущаю ли я себя португальским Конте? Нет. Я отличаюсь от него", - считает Консейсау.