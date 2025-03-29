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Сержиу Консейсау: Четвертое место для Милана возможно

Италия

Главное для него – это получить результат

Сержиу Консейсау: Четвертое место для Милана возможно

Фото - acmilan.com

Новина українською

Главный тренер “Милана” Сержиу Консейсау прокомментировал завтрашнюю игру против "Наполи".

"Завтра в Неаполе мы хотим выиграть, и мы сделаем все, чтобы достичь этого. Четвертое место возможно", - добавил Консейсау.

Сейчас “россонерри” находятся на девятом месте в турнирной таблице. "Наполи" идет на второй позиции. Завтра они проведут очную встречу в Неаполе в 21.45.

Отрыв "Милана" от четвертой позиции, на которой находится "Болонья", составляет шесть очков. До конца чемпионата осталось еще девять матчей. В том числе – и очный поединок против "Болоньи".

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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