Серия А. Болонья остается на четвертом месте, Эмполи не может достать 17-ое

Серия А. 30-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Болонья" 0:1

Гол: Орсолини 49

Весной 2024-го года "Болонья" оформила серию из шести побед в лиге подряд на пути к сенсационному выходу в Лигу Чемпионов. Весной 2025-го она на данный момент оформляет серию из пяти подряд, удерживаясь на четвертом, лигочемпионском, месте. Правда, четыре из нынешних побед состоялись с разницей лишь в один мяч. Но и за 1:0 дают три очка.

"Венеция" также не проиграла предыдущие четыре матча лиги. Правда, все сыграла вничью, потому и не может сдвинуться с 19-го места. Но ведь тремя из четырех ничьих были 0:0 против "Аталанты", "Наполи" и "Лацио", претендентов на высокие места. Так что успех "Болоньи" на выезде к этой команде, и не важно, с каким счетом, имеет существенное значение, стратегическое.

Игра была равной. В первые полчаса - лишь с одним ударом по воротам. Затем состоялся первый в створ, и его отбивал как раз вратарь гостей Скорупски. Очень хороший шанс забить. Лукаш также сопровождал взглядом мяч, когда Идзес пробил головой чуть-чуть неточно. Однако затем уже гость Беукема немного не попал головой в упор, Орсолини включился - Раду отбивал его удар.

В начале второго тайма Камбиаги отдал пас с фланга, а Орсолини классно пробил слета из центра штрафной. После чего Скорупски отбивал удары Переса и Йебоа, в том числе в выходе последнего один-на-один, пытавшегося подсечь над ним. Бузио чуть не попал в стойку. И лишь в последней стадии матча "Болонья" успокоилась. После 73-ей минуты по ее воротам никто не пробивал.

После блестящей победы над "Лацио" со счетом 5:0 существовала опасность, что "Болонья" впадет в эйфорию. Но она выполнила свою задачу, одержала пятую победу подряд и удержалась на четвертом месте. А "Венеция" не побеждала в 13-ти последних турах, потому и остается 19-ой. Пусть и борется. До 17-го места - пять очков.

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Комо. "Джузеппе Синигалья"

"Комо" - "Эмполи" 1:1

Голы: Дувикас 61 - Куаме 75

Удаление: Фаццини 90+1 (Э, прямая красная)

"Эмполи" не побеждал уже в 15-ти последних матчах лиги, потому и он остается в зоне вылета. На 18-ом месте. Ничья на выезде к богатому "Комо" - вроде бы успех. Но ведь и "Венеция" вытащила здесь 1:1 в предыдущем домашнем матче хозяев "Джузеппе Синигальи". Они успешно играют против грандов, однако аутсайдеров побеждать еще не научились.

Здесь также шла равная борьба, несмотря на 71 процент владения мячом хозяевами. При этом гости создавали более острые моменты. Еще в первом тайме, когда удары головой Куаме и Грасси прошли очень близко к воротам. Второй и вовсе попал в стойку. А в начале второго тайма в стойку попал Куаме, уже обойдя вратаря и защитника.

Вообще-то, в эти минуты и "Комо" уже создавал. Васкес тащил из-под перекладины удар Перроне, Гольданига головой чуть-чуть не попал в ворота. А затем Какере сыграл пяткой, Войвода прорвался справа, прострелил, и Дувикас замкнул. Три зимних новичка создали гол. Причем его автор вышел на замену за пять минут до точного удара.

Помогла замена и гостям. Фаццини прорвался. Затем отдав на фланг Пеццелле, а защитник навесил на голову Куаме. Также зимнему новичку. Первый гол Кристиана в лиге с апреля 2024-го года. Он еще и мог вырвать победу, пробивая после отскока от соперника. Но получилось выше. А после удаления Фаццини за грубый фол уже Васкес вытащил удар Да Куньи.

"Эмполи" отстает от 17-го места на два очка, "Комо" опережает сегодняшнего соперника на семь.

Виктор Коваленко остался в запасе тосканцев. Два опорника - Фаццини и Баччи - вышли на замену во втором тайме, опередив украинца в иерархии. Возможно, удаление Фаццини поможет Виктору получить игровые минуты в следующем туре.