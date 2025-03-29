Серия А. Ювентус - Дженоа 1:0. Начало с фундамента

Серия А. 30-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Дженоа" 1:0

Гол: Йилдиз 25

"Ювентус": Ди Грегорио, Гатти (Калулу 31), Вейга, Келли, Н. Гонсалес (Веа 82), Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Коопмейнерс (Консейсау 66), Йилдиз, Влахович

"Дженоа": Леали, Сабелли, Де Винтер, Васкес, Маттурро, Мазини, Френдруп, Дзаноли (Вентурино 63), Онана (Малиновский 71), Миретти (Торсбю 80), Пинамонти (Экубан 71)

Предупреждения: К. Тюрам 31, Веа 88 - Френдруп 56, Малиновский 72

Главный арбитр: Антонио Рапуано

Состояние "Ювентуса" следовало назвать развалом. 0:4 дома от "Аталанты" - крупнейшее домашнее поражение за 58 лет, сразу же 0:3 во Флоренции от "Фиорентины", разрыв Тьяго Мотты с игроками, его увольнение, но с опозданием почти на неделю, назначение Игора Тудора практически временным, до окончания сезона - в таком состоянии думаешь не об игре, а исключительно о результате.

Встречали Тудора как своего. Он и вправду свой, ведь играл здесь девять лет, помогал главному тренеру в сезоне 2020/21. Ныне он говорил о "выборе сердца", а болельщики встретили его баннером: "Добро пожаловать домой". Также хорват говорил о борьбе, командной игре, голоде, тяжелой работе, жесткости. И о потребности в прогрессе в обороне. В первом матче все это удалось вернуть.

Сегодня соперником была "Дженоа". Крепкий середняк, всегда сопротивляющийся. Проигравший лишь один из предыдущих шести матчей - "Интеру" в гостях со счетом 0:1. Проигравший с начала ноября лишь один матч с разницей более одного мяча, да и там плотно боровшийся. Уже игравший вничью в этом сезоне с "Интером", "Болоньей", "Ромой", "Миланом". С ним ожидаемо было тяжело справиться.

В первом тайме игра была равной. "Дженоа" даже отдала больше передач в атакующей трети поля, больше владела мячом в целом на поле, не уступила по ударам (4:4). Обе команды пытались играть интенсивно, вертикально, не задерживаться с мячом, искать быстрые атаки. Но обеим не хватало качества, последних пасов и ударов. Да и соперник боролся жестко и останавливал.

Качества хватило Кенану Йилдизу. Его команда быстро вбросила аут на фланге, где не играл из-за дисквалификации один из лучших игроков "Дженоа" - Мартин. Другие защитники проспали, мяч отскочил к турку, тот промчал, убрал двух защитников и с непростого угла положил мяч в ворота. Неожиданно яркий эпизод серого возле ворот обеих команд тайма.

Что было, кроме этого? Слабые удары по воротам. Или неточные. Даже после ошибки Леали на выходе не удалось затолкать в ворота.



Во втором тайме "Юве" уже переигрывал соперника, чаще и опаснее давил, забрасывал в штрафную и вратарскую. Леали отбивал удар головой Калулу, отбил и мощный удар Локателли. Хотя ведь и соперник отвечал. Пинамонти замкнул с шести метров чуть-чуть неточно, как и Де Винтер головой. В самой концовке во время штурма гостей в контратаке хозяев Леали спас от Веа.

Сложная победа туринцев. Но очень важная в первом матче нового тренера после 0:7 в двух последних матчах бывшего. Очень важно, что удалось не пропустить. Тудор начинает с фундамента, с основы, как и нужно. Благодаря чему и остается в одном очке и одном месте позади зоны Лиги Чемпионов. А "Дженоа" проигрывает после трех матчей без поражений, но остается крепко посредине.

Руслан Малиновский в предыдущем туре впервые за долгое время вышел в стартовом составе и отдал два красивых ассиста. Однако сегодня Патрик Виейра решил выпустить третьего опорника Онана. Его украинец и заменил. Действовал активно и справа, и слева, и в центре, искал мяч, сразу же сфолил (в целом три попытки отбора мяча), заработал фол. Пробил по воротам издали. Но слабо.

Можно сказать, что сегодня он действовал слишком глубоко, слишком далеко от ворот соперника. Также часто помогал на правом фланге, что также отдаляло его от ворот Ди Грегорио. Разбазаривание его талантов против соперника, которому забивал больше, чем кому-либо другому в Италии - четыре мяча?