Серия А. Лечче - Рома 0:1. Довбик решает во втором матче подряд

Серия А. 30-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Рома" 0:1

Гол: Довбик 80

"Лечче": Фальконе, Жилбер, Баширотто, Гашпар, Галло, Л. Кулибали (Каба 72), Рамадани (Ребич 84), Пьеротти (Банда 58), Хельгасон (Бериша 72), Карлссон (Н’Дри 58), Крстович

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс (Писилли 84), Кристанте, М. Коне, Анхелиньо, Суле (Бальданци 72), Лоренцо Пеллегрини (Шомуродов 72), Довбик (Эль-Шаарави 84)

Предупреждения: Карлссон 54 - Бальданци 75, Салемакерс 78

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Серия из семи матчей "Ромы" против семи последних команд в турнирной таблице Серии А завершена. Их результаты - 1:0, 1:0, 4:0, 2:1, 1:0, 1:0, 1:0. Семь побед. Из них шесть крайне тяжелых, сложных, вымученных, нервных. Сегодня подопечные Клаудио Раньери уступили "Лечче" по ударам по воротам. Но главное - результат. Очередные три очка в копилке.

"Лечче" проиграл четыре предыдущих матча, но все - с разницей в один мяч. В том числе "Фиорентине" и "Милану". А не так давно, в феврале, он играл дома 0:0 с "Болоньей". Так что был вполне способен побороться с "Ромой". Он и поборолся. Создавал неплохие шансы забить. Но все же в остроте шансов, ударов уступал гранду. Пожалуй, на 1:0 "Рома" наиграла.

Игра хозяев в короткий пас возле своих ворот чуть не подвела их дважды уже в дебюте. Однажды вратарь столкнулся с защитником, однажды Фальконе просто отдал пас сопернику. Но в первом случае Анхелиньо не забил в пустые ворота, хотя и не по прямой, а из левой части штрафной, а во втором сам Фальконе блестяще спас от Коне.

Ближе к окончанию первого тайма защитник Галло ответил на это, прорвавшись слева. Свилар отбил мощный удар, а Анхелиньо подстраховал и выбил. Вскоре в контратаке Карлссон мог сделать гораздо больше, чем слабо пробить прямо в руки вратарю.

Во втором тайме Крстович чуть не поймал Свилара на выходе. Удар с центра поля чуть-чуть не попал. Банда слета немного не попал. А Суле отвечал слабым ударом с линии штрафной. Артем Довбик также замыкал слабо из центра штрафной, прострел Анхелиньо, и Фальконе отбил ногой. А голевая игра головой украинца на Манчини была отменена - Джанлука в офсайде.

И все же в итоге гранд забил. Длинный пас, четыре игрока борются за мяч, Довбик оттесняет оппонента, завладевает мячом, входит в правую часть штрафной, финтом раскручивает защитника и пробивает в ближний угол. 11-ый гол украинца в сезоне в лиге и 16-ый во всех турнирах. И второй победный подряд, ведь 1:0 над "Кальяри" в предыдущем туре также принес он.

Далее Довбик получил от Шомуродова, но мощно пробил прямо в Фальконе. "Лечче" пытался давить, пробивал по воротам, но в контратаке Шомуродов выскочил на Фальконе. Тот спас, ногой. На этом матч и завершился.

Семь побед "Ромы" подряд и девять в десяти последних матчах лиги (одна ничья), 14 матчей лиги без поражений подряд (11 побед, три ничьи). Благодаря таким достижениям команда Раньери на шестом месте с отставанием в три очка от пятого и четыре от четвертого при равенстве матчей с ними. В следующем туре она встретится дома с пятым местом - "Ювентусом".

"Лечче" же терпит пятое поражение подряд. Все - с разницей в один мяч, то есть в борьбе, но от этого не легче. Он на 16-ом месте в двух очках над зоной вылета.

Довбик начал матч несколькими попытками сыграть пяткой, также дважды получил пас на ход. Но пробивал в защитника и в целом слишком много действовал спиной к воротам и в глубине поля, слишком мало был нацелен на ворота. Изменилась его игра во втором тайме. Он стал действовать гораздо острее, как настоящий форвард. И в итоге забил.

Его итоговая статистика - пять ударов по воротам, 11 касаний мяча в штрафной соперника - лучшие показатели на поле. 28 касаний мяча в целом, 14 передач с 86-ю процентами точности. Официально он потерял мяч десять раз и не выиграл ни одного из семи единоборств, но его прогресс в остроте во втором тайме очевиден, как и статус автора победного гола.