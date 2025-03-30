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4 очка от зоны Лиги чемпионов. Лечче – Рома 0:1. Обзор матча

Италия

Довбик приближает волков к топ-4

4 очка от зоны Лиги чемпионов. Лечче – Рома 0:1. Обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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В первом тайме "джаллоросси" не хватало точности – из восьми ударов только один попал в створ. После перерыва хозяева выглядели в атаке гораздо активнее, но "капитолини" отличились дважды. Впрочем, один гол отменили (офсайд).

"Салентийцы" остаются 16-ми (25 баллов) и 6 апреля будут принимать "Венецию". Подопечные Раньери поднялись на 6 позицию (52 пункта) и впереди домашняя встреча против "Ювентуса".

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Смотрите обзор матча 30 тура Серии А

Лечче. Стадио Виа дель Маре

Лечче – Рома 0:1

Гол: Довбик, 80

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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