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"До конца сезона осталось девять матчей". Конте – о победе в Серии А

Италия

Наполи верят в чемпионство

"До конца сезона осталось девять матчей". Конте – о победе в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился мнениями о том, смогут ли неаполитанцы выиграть чемпионат Италии.

Добавим, что сегодня "Наполи" сыграет против "Милана" в 21:45.

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"Выиграть чемпионат? До конца сезона осталось девять матчей, мы отстаем от лидера всего на три очка — кто бы ни задумался об этом? Мы обязаны верить и выкладываться на все 100%. Мы всегда должны смотреть вперед и быть сосредоточены только на первом месте", — сказал тренер "Наполи".

Напомним, что возглавляет таблицу Серии А - "Интер", у них 64 очка.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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