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"До конца сезона осталось девять матчей". Конте – о победе в Серии А
Наполи верят в чемпионство
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился мнениями о том, смогут ли неаполитанцы выиграть чемпионат Италии.
Добавим, что сегодня "Наполи" сыграет против "Милана" в 21:45.
"Выиграть чемпионат? До конца сезона осталось девять матчей, мы отстаем от лидера всего на три очка — кто бы ни задумался об этом? Мы обязаны верить и выкладываться на все 100%. Мы всегда должны смотреть вперед и быть сосредоточены только на первом месте", — сказал тренер "Наполи".
Напомним, что возглавляет таблицу Серии А - "Интер", у них 64 очка.
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