"До конца сезона осталось девять матчей". Конте – о победе в Серии А

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте поделился мнениями о том, смогут ли неаполитанцы выиграть чемпионат Италии.

Добавим, что сегодня "Наполи" сыграет против "Милана" в 21:45.

"Выиграть чемпионат? До конца сезона осталось девять матчей, мы отстаем от лидера всего на три очка — кто бы ни задумался об этом? Мы обязаны верить и выкладываться на все 100%. Мы всегда должны смотреть вперед и быть сосредоточены только на первом месте", — сказал тренер "Наполи".