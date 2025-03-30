Фиорентина – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

После очень удачного старта сезона бергамаски все же не является главным фаворитом в борьбе за чемпионство в Италии, но продолжают навязывать борьбу "Наполи" и "Интеру".

Чтобы не отставать от главных конкурентов, нужно повсюду забирать максимум, включая выездной матч против крепкой "Фиорентины".

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

3.60 3.40 2.13 Узнать больше

Серия А. 30-й тур.

30 марта. 16:00. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный судья: Даниэле Довери (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Фиорентина" — "Аталанта" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.