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Фиорентина – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Гасперини продолжает борьбу за Скудетто

Фиорентина – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После очень удачного старта сезона бергамаски все же не является главным фаворитом в борьбе за чемпионство в Италии, но продолжают навязывать борьбу "Наполи" и "Интеру".

Чтобы не отставать от главных конкурентов, нужно повсюду забирать максимум, включая выездной матч против крепкой "Фиорентины".

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.

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Серия А. 30-й тур.

30 марта. 16:00. Флоренция. "Артемио Франки"

Главный судья: Даниэле Довери (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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Трансляция матча "Фиорентина" — "Аталанта"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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