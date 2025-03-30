Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фиорентина – Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Гасперини продолжает борьбу за Скудетто
Getty Images / Global Images Ukraine
После очень удачного старта сезона бергамаски все же не является главным фаворитом в борьбе за чемпионство в Италии, но продолжают навязывать борьбу "Наполи" и "Интеру".
Чтобы не отставать от главных конкурентов, нужно повсюду забирать максимум, включая выездной матч против крепкой "Фиорентины".
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Серия А. 30-й тур.
30 марта. 16:00. Флоренция. "Артемио Франки"
Главный судья: Даниэле Довери (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- 2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом
- Довбик в топ-3 игроков Ромы в поединке с Лечче. Оценки за матч
- Серия А. Лечче - Рома 0:1. Довбик решает во втором матче подряд
- "По Судакову есть "движуха" на трансферном рынке", - Вацко назвал клуб и цену, которую предлагают
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет