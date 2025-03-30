Интер – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Сезон для миланского "Интера" выходит неидеальным, но и их конкуренты регулярно теряют очки, поэтому пока они остаются на первой строчке. Но расслабляться запрещено, иначе 1-2 матча и "Наполи" уже могут обогнать миланцев.

Следующий вызов для команды Индзаги – игра против "Удинезе" у себя дома. Нужно набирать максимум в матче против середняка чемпионата.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.

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Серия А. 30-й тур.

30 марта. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"

Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)

Трансляция: Megogo Football 2

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