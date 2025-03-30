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Интер – Удинезе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Симоне Индзаги пытается закрепиться на первом месте
Getty Images / Global Images Ukraine
Сезон для миланского "Интера" выходит неидеальным, но и их конкуренты регулярно теряют очки, поэтому пока они остаются на первой строчке. Но расслабляться запрещено, иначе 1-2 матча и "Наполи" уже могут обогнать миланцев.
Следующий вызов для команды Индзаги – игра против "Удинезе" у себя дома. Нужно набирать максимум в матче против середняка чемпионата.
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 30 марта.
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Серия А. 30-й тур.
30 марта. 19:00. Милан. "Джузеппе Меацца"
Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)
Трансляция: Megogo Football 2
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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