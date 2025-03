Рома впервые за девять лет продемонстрировала длительную победную серию

Во вчерашнем матче 30 тура чемпионата Италии "Лечче" дома уступил "Роме" со счетом 0:1 из-за гола Артема Довбика. Эта победа для "волков" стала седьмой подряд в Серии А.

Как сообщает Opta, последний раз такую ​​длинную победную серию римляне имели в своем активе между январем и мартом 2016 года. Тогда под руководством Лучано Спаллетти "Рома" восемь раз подряд побеждала.

