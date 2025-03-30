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Главный тренер Наполи высказался о сегодняшнем матче против Милана
Не бояться соперников
Getty Images/Global Images Ukraine
Антонио Конте рассказал о том, что ожидает от игры в 30-м туре чемпионата Италии против "Милана":
"Мы играем против сильной команды, созданной для победы в Серии А. Нам нужна поддержка трибун стадиона Диего Армандо Марадоны, потому что в матче будут моменты, когда нам придется страдать. Мы уважаем "Милан", но не боимся его".
Напомним, что матч начнется в 21.45.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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