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Главный тренер Наполи высказался о сегодняшнем матче против Милана

Италия

Не бояться соперников

Главный тренер Наполи высказался о сегодняшнем матче против Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

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Антонио Конте рассказал о том, что ожидает от игры в 30-м туре чемпионата Италии против "Милана":

"Мы играем против сильной команды, созданной для победы в Серии А. Нам нужна поддержка трибун стадиона Диего Армандо Марадоны, потому что в матче будут моменты, когда нам придется страдать. Мы уважаем "Милан", но не боимся его".

Напомним, что матч начнется в 21.45.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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