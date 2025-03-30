Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери подвёл итоги матча с "Лечче".

Итальянский тренер признал, что матч был сложным, но важно было победить.

"Мы всегда должны верить до конца. Это был сложный матч, но команда была очень сосредоточена с самого начала.

Мы упустили два лёгких гола, а затем потеряли глупый мяч на своей половине поля, подарив им шанс. Во втором тайме было сложнее, игра была менее острой, но важно было победить команду, которая борется за выживание, а на этом этапе сезона такие матчи могут быть самыми тяжёлыми".- сказал Раньери в интервью Sky Sport Italia