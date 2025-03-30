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"Он учится и очень чувствительный парень", —  Раньери рассказал о матче с Лечче и отметил Довбика

Италия

Заслужил нападающий похвалы

"Он учится и очень чувствительный парень", —  Раньери рассказал о матче с Лечче и отметил Довбика

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери подвёл итоги матча с "Лечче".

Итальянский тренер признал, что матч был сложным, но важно было победить.

"Мы всегда должны верить до конца. Это был сложный матч, но команда была очень сосредоточена с самого начала.

Мы упустили два лёгких гола, а затем потеряли глупый мяч на своей половине поля, подарив им шанс. Во втором тайме было сложнее, игра была менее острой, но важно было победить команду, которая борется за выживание, а на этом этапе сезона такие матчи могут быть самыми тяжёлыми".- сказал Раньери в интервью Sky Sport Italia

Тренер отметил, что украинский нападающий Артём Довбик обучается стилю игры "Ромы" и уверен, что голы помогут ему в дальнейшем.

"Мы должны просить его о большем, чтобы мотивировать его, что мы и делаем каждый день. Я попросил его так принимать мяч, потому что мы не всегда подаём ему мяч правильно, и если он бежит слишком рано, то оказывается в офсайде.

Он учится и является очень чувствительным парнем, так что эти голы помогут ему", — объяснил Раньери.

"Рома" минимально обыграла "Лечче". Артём Довбик забил единственный гол и был признан игроком матча.

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Сейчас "Рома" занимает шестое место в Серии А, набрав 52 балла.

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Источник:
Tutto Mercato
Опубликовал: Владислав Прийменко
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