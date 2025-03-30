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Ювентус – Дженоа 1:0. Видео гола и обзор матча

Италия

Малиновский вышел в конце

Ювентус – Дженоа 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В поединке 30 тура чемпионата Италии "Ювентус" принимал "Дженоа". Единственный гол во встрече забил Кенан Йылдиз на 25 минуте. Этот точный удар принес подопечным Мотты первые очки за три тура. Руслан Малиновский вышел на поле на 71-й минуте.

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Серия А, 30 тур

"Ювентус" – "Дженоа" 1:0

Гол: Йилдиз 25

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