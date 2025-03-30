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Серия А. Кальяри поднимается за счет мальчика для битья лиги
Первый матч воскресенья
Getty
Серия А. 30-й тур Кальяри. "Унипол Домус" "Кальяри" - "Монца" 3:0 Голы: Виола 49, Гаэтано 73, Лувумбо 90+3 "Кальяри" набрал лишь два очка в пяти турах, то есть не побеждал, оказался на расстоянии лишь одной победы от зоны вылета. Лучшее лекарство в Серии А в нынешнем сезоне в такой ситуации - встреча с "Монцей". Если еще и дома - вообще замечательно. Команда из Ломбардии безнадежно последняя, в предыдущих девяти турах набрала лишь два очка. Мальчик для битья лиги. В предыдущих двух турах она таким не была. В предыдущем гостевом матче вела против "Интера" со счетом 2:0 (пусть в итоге и проиграла - 2:3), затем не уступила дома "Парме" - 1:1. Но надолго такого неожиданного улучшения не хватило. Сегодня команда Алессандро Несты была разгромлена. Первый тайм она как раз играла на равных. Владела мячом 57 процентов времени, была единственной, кто попадал в створ ворот. Дважды. Д'Амброзио неплохо прорвался слева и неплохо пробивал - Каприле отбил. А в самом начале тайма гости, хотя и паниковали при игре головой в своей штрафной, в итоге отбились. Виола головой чуть-чуть не попал. В начале второго тайма эти проблемы при игре головой все же их догнали. Виола замкнул навес Ауджелло. В середине тайма Гаэтано забил прямым штрафным. А в концовке в обоюдных острых атаках Лувумбо получил длинный пас от Гаэтано и забил. "Кальяри" в шести очках над зоной вылета при равенстве матчей со всеми командами этой зоны. В том числе и с "Монцей", которая отстает на десять очков от 17-го места.
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