Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи – Милан: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Важный поединок для обоих
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 30 тура итальянской Серии А "Наполи" встретится с "Миланом". Подопечные Антонио Конте находятся на второй строчке в турнирной таблице, команда Сержиу Консейсау идет на девятом месте. Между коллективами пропасть в 14 очков, однако оба продолжают бороться за свои цели. "Наполи" претендует на Скудетто, "Милан" все еще планирует попасть в зону Лиги чемпионов.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
Чемпионат Италии, 30 тур
30 марта, 21:45. "Стадио Диего Армандо Марадонна" (Неаполь)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Популярное сейчас
- "Он учится и очень чувствительный парень", — Раньери рассказал о матче с Лечче и отметил Довбика
- Вингер Шахтера рассказал, почему не попадает в состав и даже в заявку донецкой команды
- Динамо, Шахтер и Александрия забрали свое, минимальные победы Баварии и Ювентуса, Реал с Луниным в воротах торжествует, Довбик принес три очка Роме. Главные новости за 29 марта
- Серия А. Лечче - Рома 0:1. Довбик решает во втором матче подряд
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы