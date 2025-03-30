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Наполи – Милан: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Италия

Важный поединок для обоих

Наполи – Милан: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В матче 30 тура итальянской Серии А "Наполи" встретится с "Миланом". Подопечные Антонио Конте находятся на второй строчке в турнирной таблице, команда Сержиу Консейсау идет на девятом месте. Между коллективами пропасть в 14 очков, однако оба продолжают бороться за свои цели. "Наполи" претендует на Скудетто, "Милан" все еще планирует попасть в зону Лиги чемпионов.

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Чемпионат Италии, 30 тур

30 марта, 21:45. "Стадио Диего Армандо Марадонна" (Неаполь)

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Трансляція матчу Наполі - Мілан
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