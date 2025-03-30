Наполи – Милан: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

В матче 30 тура итальянской Серии А "Наполи" встретится с "Миланом". Подопечные Антонио Конте находятся на второй строчке в турнирной таблице, команда Сержиу Консейсау идет на девятом месте. Между коллективами пропасть в 14 очков, однако оба продолжают бороться за свои цели. "Наполи" претендует на Скудетто, "Милан" все еще планирует попасть в зону Лиги чемпионов.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Италии, 30 тур

30 марта, 21:45. "Стадио Диего Армандо Марадонна" (Неаполь)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Наполі - Мілан Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>