Экс-тренер "Шахтёра" может возглавить "Милан".

Итальянские СМИ сообщают, что основной кандидат на спортивного директора "Милана" Фабио Паратичи провёл переговоры с агентом Роберто Де Дзерби.

Среди возможных замен Серхио Консейсау рассматриваются Массимилиано Аллегри и Антонио Конте и Де Дзерби сильно им уступает.

Но встреча агента итальянского тренера Эдоардо Крнжаром и Паратичи предполагает, что кандидатура экс-тренера "Шахтёра" может оказаться более сильной, чем изначально ожидалось.

По информации СМИ, "Россонери" проявляют неподдельный интерес к бывшему тренеру "Сассуоло", поскольку процесс их выбора ещё далёк от завершения.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Роберто Де Дзерби возглавляет "Марсель" и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.