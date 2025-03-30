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Экс-тренер Шахтёра может возглавить Милан
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-тренер "Шахтёра" может возглавить "Милан".
Итальянские СМИ сообщают, что основной кандидат на спортивного директора "Милана" Фабио Паратичи провёл переговоры с агентом Роберто Де Дзерби.
Среди возможных замен Серхио Консейсау рассматриваются Массимилиано Аллегри и Антонио Конте и Де Дзерби сильно им уступает.
Но встреча агента итальянского тренера Эдоардо Крнжаром и Паратичи предполагает, что кандидатура экс-тренера "Шахтёра" может оказаться более сильной, чем изначально ожидалось.
По информации СМИ, "Россонери" проявляют неподдельный интерес к бывшему тренеру "Сассуоло", поскольку процесс их выбора ещё далёк от завершения.
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В этом сезоне Роберто Де Дзерби возглавляет "Марсель" и занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.
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