  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Игор Тудор поделился эмоциями после дебютной победы во главе Ювентуса
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игор Тудор поделился эмоциями после дебютной победы во главе Ювентуса

Италия

Реакция наставника была несколько сдержанной

Игор Тудор поделился эмоциями после дебютной победы во главе Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер туринского "Ювентуса" Игор Тудор поделился эмоциями после дебютной победы во главе клуба в матче против "Дженоа" (1:0).

"Я очень доволен результатом. "Дженоа" — серьезный соперник, который находится в очень хорошей форме, в отличие от нас. Футболистам хватало энтузиазма, но за три дня тренировок еще не все успели адаптироваться к новому стилю. Я рад, что ребята старались в этом матче, они заслужили победу.

Мы могли забить гораздо больше, но результат был важнее. Это может стать дополнительной мотивацией на следующую игру. Я доволен реакцией команды, в раздевалке царит прекрасная атмосфера, все хотят работать".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что "Ювентус" с 55 очками после 30-ти сыгранных матчей в чемпионате Италии находится на пятом месте.

Читайте такжеТудор - о назначении в Ювентус: Я сделаю все, чтобы никого не разочаровать
По теме
yellow-arrow
Экс-тренер Шахтёра может возглавить Милан
yellow-arrow
Серия А. Кальяри поднимается за счет мальчика для битья лиги
yellow-arrow
Наполи – Милан: смотреть прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Ювентус (Турин) Игор Тудор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости