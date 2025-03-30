Игор Тудор поделился эмоциями после дебютной победы во главе Ювентуса

Главный тренер туринского "Ювентуса" Игор Тудор поделился эмоциями после дебютной победы во главе клуба в матче против "Дженоа" (1:0).

"Я очень доволен результатом. "Дженоа" — серьезный соперник, который находится в очень хорошей форме, в отличие от нас. Футболистам хватало энтузиазма, но за три дня тренировок еще не все успели адаптироваться к новому стилю. Я рад, что ребята старались в этом матче, они заслужили победу.

Мы могли забить гораздо больше, но результат был важнее. Это может стать дополнительной мотивацией на следующую игру. Я доволен реакцией команды, в раздевалке царит прекрасная атмосфера, все хотят работать".