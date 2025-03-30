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Игор Тудор поделился эмоциями после дебютной победы во главе Ювентуса
Реакция наставника была несколько сдержанной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер туринского "Ювентуса" Игор Тудор поделился эмоциями после дебютной победы во главе клуба в матче против "Дженоа" (1:0).
"Я очень доволен результатом. "Дженоа" — серьезный соперник, который находится в очень хорошей форме, в отличие от нас. Футболистам хватало энтузиазма, но за три дня тренировок еще не все успели адаптироваться к новому стилю. Я рад, что ребята старались в этом матче, они заслужили победу.
Мы могли забить гораздо больше, но результат был важнее. Это может стать дополнительной мотивацией на следующую игру. Я доволен реакцией команды, в раздевалке царит прекрасная атмосфера, все хотят работать".
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Отметим, что "Ювентус" с 55 очками после 30-ти сыгранных матчей в чемпионате Италии находится на пятом месте.
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