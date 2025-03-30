Серия А. Фиорентина - Аталанта 1:0. Бергамцы выбывают из борьбы за Скудетто?

Серия А. 30-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

: Кен 45

": Де Хеа, Мари, Понграчич, Раньери, Додо (Комуццо 84), Катальди, Мандрагора, Фаджоли (Ричардсон 84), Паризи (Фолоруншо 71), Гудмундссон (Бельтран 66), Кен (Дзаньоло 84)

": Карнезекки, Джимсити, Хиен, Колашинац, Белланова, Де Роон, Пашалич (Куадрадо 75), Дзаппакоста (Руджери 75), Лукман (Мальдини 55), Де Кетеларе (Брешианини 65), Ретеги (Самарджич 55)

: Хиен 77, Самарджич 86

: Даниэле Довери

В этом матче "Аталанта" боролась против вылета из борьбы за Скудетто, а "Фиорентина" - против вылета из борьбы за зону Лиги Чемпионов и даже Лиги Европы. Обе побеждают слишком мало в лиге в последнее время. Бергамцы подходили к матчу с двумя победами в пяти, с четырьмя в 12-ти. Флорентийцы - с двумя в шести. Обе команды нервничали, в том числе их тренеры, которые летом могут покинуть их.

Возможно, потому мы не получили сегодня яркую игру, которую привыкли видеть в матчах между этими командами. Три предыдущих очных в лиге завершились со счетом 3:2. Сегодня не было ничего похожего на такое. Тем не менее, победитель определился. Даже несколько. "Фиорентина", "Интер", "Наполи". Двое последних получают шанс убежать от "Аталанты" сегодня и выбить ее из борьбы за Скудетто.

Первый тайм и вовсе сильно разочаровал. Вязкая борьба, очень мало ударов по воротам (6), очень мало скорости. Его никто не заслужил выиграть. Но если заслужил - то это "Аталанта". Она провела несколько интересных атак. Лукмана отчаянно блокировали перед воротами, Адемола и Ретеги пробивали немного неточно. В бардаке в штрафной хозяева еле отбились.

Тем не менее, именно они забили. С подарка, грубой ошибки гостя Хиена. Кен перехватил, пробежал и пробил мимо вратаря.

Во втором тайме "Богиня" вроде бы пыталась сравнять, но вяло, безыдейно. Еще и пропускала контратаку за контратакой. Гудмундссон пробил чуть выше. Фаджоли закручивал - Карнезекки отбил. Паризи чуть не воспользовался ошибкой Карнезекки. Кен в контратаке пробил чуть выше. А Туллио Гритти, замещавший дисквалифицированного Джан Пьеро Гасперини, снял с игры лидеров - Лукмана и Ретеги. Красноречиво.

В середине тайма гости наконец-то кое-что создали. Де Кетеларе получил на ход и пробил чуть неточно. Но и Карнезекки вновь спасал, двойным сейвом, вновь ошибался на выходе.

"Аталанта" проиграла в гостях в лиге впервые с августа. Но она теряет слишком много очков. Четыре победы в последних 13-ти матчах и уже девять очков отставания от лидера лиги по потерянным. Она в глубоком кризисе. А "Фиорентина", вообще-то, с третьей победой в четырех последних матчах лиги, в пяти очках позади четвертого места, в одном - позади шестого. Она входит в концовку сезона в хорошей форме.