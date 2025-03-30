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Милан потерял полузащитника прямо перед матчем с Наполи
Недавно он только восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" потерял полузащитника прямо перед матчем 30-го тура Серии А против "Наполи".
По информации от авторитетного журналиста Пьетро Маццари, во время поездки основной команды "россонери" на игру в Неаполь Рубен Лофтус-Чик почувствовал сильную боль в животе, что привело к немедленной госпитализации футболиста с целью его дальнейшего обследования. 29-летнему англичанину диагностировали острый аппендицит.
Известно, что сегодня, 30-го марта, Рубену должны сделать операцию по удалению аппендикса. Сроки восстановления на данный момент не указываются. С декабря прошлого года он имел проблемы с внутренней поверхностью бедра.
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В этом сезоне Рубен Лофтус-Чик сыграл в 22 матчах за "Милан" во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.
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