Милан потерял полузащитника прямо перед матчем с Наполи

"Милан" потерял полузащитника прямо перед матчем 30-го тура Серии А против "Наполи".

По информации от авторитетного журналиста Пьетро Маццари, во время поездки основной команды "россонери" на игру в Неаполь Рубен Лофтус-Чик почувствовал сильную боль в животе, что привело к немедленной госпитализации футболиста с целью его дальнейшего обследования. 29-летнему англичанину диагностировали острый аппендицит.

Известно, что сегодня, 30-го марта, Рубену должны сделать операцию по удалению аппендикса. Сроки восстановления на данный момент не указываются. С декабря прошлого года он имел проблемы с внутренней поверхностью бедра.

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В этом сезоне Рубен Лофтус-Чик сыграл в 22 матчах за "Милан" во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.