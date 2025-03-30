Серия А. Интер - Удинезе 2:1. Очередной неуверенный шаг на пути к Скудетто

Серия А. 30-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

: Арнаутович 12, Фраттези 29 - Соле 71

": Зоммер, Павар, Ачерби, Аугусто, Дармиан (Залевски 71), Чалханоглу (Асллани 64), Фраттези (Барелла 63), Мхитарян, Димарко (Биссек 63), М. Тюрам, Арнаутович (Корреа 55)

": Окойе, Т. Кристенсен, Бийол, Соле, Эхизибе, Атта (Пайеро 69), Карлстрем (Саррага 69), Ловрич (Браво 46), Х. Камара (Модешту 69), Эккеленкамп (Пафунди 79), Лукка

: Асллани 90+1, Барелла 90+4

: Даниэле Киффи

26-го января "Интер" разгромил "Лечче" со счетом 4:0. С тех пор он провел уже девять матчей лиги, включая сегодняшний. Одержав в них лишь одну победу с разницей более одного мяча. В предыдущем туре, в гостях у конкурента в борьбе за Скудетто "Аталанты". Та победа была и вправду довольно уверенной. А вот остальные восемь матчей лиги за это время - сложными.

Сегодня он мог оправдаться кадровыми потерями. Отсутствовали Лаутаро Мартинес, Бастони, Думфриз, Тареми, Зелински. Барелла получил более часа отдыха. Также мешали мысли о полуфинале Кубка против "Милана" в среду. И еще больше - уверенный первый тайм сегодня, после которого казалось, что дело сделано. Во втором чемпион заснул, чуть не поплатился и сильно рисковал.

До перерыва "нерадзурри", даже не предпринимая особых усилий, держали игру под контролем. Им хватило двух ударов в створ ворот - оба залетели. И чувствовалось, что они могут добавить в любой момент. А сопернику был позволен лишь один удар по воротам за тайм (8:1 по ударам).

Два гола были красивыми. Фирменными контратаками через левый фланг Димарко. Тот выкладывал в центр штрафной, откуда Арнаутович (замена Лаутаро) и Фраттези (замена Бареллы) четко замыкали. Также Фраттези пяткой немного не попал, в другом эпизоде попал на добивании в стойку. Сопернику, правда, также позволили фланговую атаку. Но Лукка пробил головой, слабо и в центр.

Во втором тайме "Удинезе", проигравший лишь один из предыдущих семи матчей лиги, вытащивший в них гостевые ничьи с "Наполи" и "Лацио", заиграл активнее, агрессивнее. Лукка вновь замкнул, хотя и вновь слабо. Браво низом по диагонали чуть не попал. Чемпион не проснулся и получил. Центральный защитник Соле прорвался из центра поля и классно пробил с 23-ех метров по дуге.

Далее Зоммер спас от удара Лукки головой и уже в добавленное время - от удара Соле с четырех метров. Симоне Индзаги откровенно нервничал и был удален с поля. Но его команда выдержала.

Как бы то ни было, "Интер" с четырьмя победами и ничьей в пяти последних матчах лиги. Он остается на первом месте. В девяти очках над третьим при равенстве матчей, в шести над вторым - "Наполи" - при матче в запасе у неаполитанцев. А "Удинезе" проигрывает второй матч подряд после шести подряд без поражений и остается середняком. Десятым.