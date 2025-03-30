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Гасперини считает, что Аталанта все еще ведет борьбу за победу в Серии А

Италия

"Мы должны смотреть вперед" (с)

Гасперини считает, что Аталанта все еще ведет борьбу за победу в Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини дал комментарий после поражения от "Фиорентины" (1:0).

"Каждый клуб испытывает проблемы после международной паузы. Нам не хватило энергии в этой игре, физическая подготовка могла быть на лучшем уровне. В первом тайме мы играли лучше, но ошибка, приведшая к голу, все изменила.

Нас должен мотивировать тот факт, что мы все еще ведем борьбу за "скудетто". Конечно, мы потеряли очки, но у нас впереди еще есть восемь матчей, пять из которых дома, поэтому, несмотря на это поражение, мы должны смотреть вперед".

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Напомним, что "Аталанта" занимает третье место в турнирной таблице Серии А с 58 очками, отставая от "Наполи", который имеет игру в запасе, на три балла, а отрыв от "Интера" увеличился до девяти пунктов.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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