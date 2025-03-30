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Неуверенная победа с минимальным преимуществом. Интер - Удинезе 2:1. Видео голов и обзор матча
Подопечные Симоне Индзаги, несмотря на кадровые потери, продолжают побеждать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Домашний матч миланского "Интера" против "Удинезе" закончился победой для "нерадзурри", но не без проблем.
В первом тайме хозяева забили два гола после двух ударов в створ. Свое имя уже на 12-й минуте в протокол записал Марко Арнаутович, а на 29-й минуте забитым мячом отметился Давиде Фраттези. Два ассиста в актие Федерико Димарко. Во второй половине игры преимущество было на стороне гостей, но им удалось забить лишь один гол благодаря усилиям Умара Соле.
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После этого матча "Интер" остается на первом месте, набрав 67 очков после 30-ти сыгранных матчей в чемпионате Италии. Команда Симоне Индзаги опережает "Наполи" на 6 очков, но неаполитанцы могут сократить отставание.
Серия А, 30-й тур
Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан)
Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)
"Интер" – "Удинезе" 2:1
Голы: Арнаутович (12), Фраттези (29) —Соле (71)
Видеообзор матча:
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