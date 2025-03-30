Фиалки приближаются к зоне ЛЧ. Фиорентина – Аталанта 1:0. Обзор матча

"Лилии" забили гол в раздевалку со своего первого удара в створ. Это придало хозяевам уверенности, поэтому после перерыва они действовали острее. "Королева провинциалов" за всю игру так и не смогла попасть в рамку ворот – большинство попыток были заблокированы тосканцами.

Команда из Флоренции поднимается на седьмое место (51 балл) и 5 ​​апреля поедет к "Милану". "Оробичи" пока третьи (58 очков), а в следующее воскресенье будут принимать "Лацио".

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Смотрите обзор матча 22 тура УПЛ

Флоренция. Стадио Артемио Франки, 20 409 зрителей

Фиорентина – Аталанта 1:0

Гол: Кин, 43