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Фиалки приближаются к зоне ЛЧ. Фиорентина – Аталанта 1:0. Обзор матча

Италия

Падение бергамасков продолжается

Фиалки приближаются к зоне ЛЧ. Фиорентина – Аталанта 1:0. Обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Лилии" забили гол в раздевалку со своего первого удара в створ. Это придало хозяевам уверенности, поэтому после перерыва они действовали острее. "Королева провинциалов" за всю игру так и не смогла попасть в рамку ворот – большинство попыток были заблокированы тосканцами.

Команда из Флоренции поднимается на седьмое место (51 балл) и 5 ​​апреля поедет к "Милану". "Оробичи" пока третьи (58 очков), а в следующее воскресенье будут принимать "Лацио".

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Смотрите обзор матча 22 тура УПЛ

Флоренция. Стадио Артемио Франки, 20 409 зрителей

Фиорентина – Аталанта 1:0

Гол: Кин, 43

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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