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Фиалки приближаются к зоне ЛЧ. Фиорентина – Аталанта 1:0. Обзор матча
Падение бергамасков продолжается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лилии" забили гол в раздевалку со своего первого удара в створ. Это придало хозяевам уверенности, поэтому после перерыва они действовали острее. "Королева провинциалов" за всю игру так и не смогла попасть в рамку ворот – большинство попыток были заблокированы тосканцами.
Команда из Флоренции поднимается на седьмое место (51 балл) и 5 апреля поедет к "Милану". "Оробичи" пока третьи (58 очков), а в следующее воскресенье будут принимать "Лацио".
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Смотрите обзор матча 22 тура УПЛ
Флоренция. Стадио Артемио Франки, 20 409 зрителей
Гол: Кин, 43
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