Серия А. Наполи - Милан 2:1. Интер не одинок

Серия А. 30-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

: Политано 2, Лукаку 19 - Йович 84

: С. Хименес 69 (вратарь)

": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Буонджорно, Оливера, Лоботка (Жезус 81), Гилмор, Ангисса (Биллинг 65), Политано (Нгонг 86), Лукаку (Симеоне 86), Нерес (Мадзокки 86)

": Маньян, Уокер (Йович 79), Габбия, Павлович, Эрнандес, Фофана, Бондо (Леау 46), Рейндерс, Пулишич (А. Хименес 79), Феликс (Чуквуэзе 55), Абрахам (С. Хименес 55)

: Лукаку 40 - А. Хименес 90

: Симоне Соцца

После очередной победы "Интера" "Наполи" должен был показать, где видит себя, где хочет быть. В борьбе за Скудетто? Или просто в защите места в зоне Лиги Чемпионов, как проигравшая и отставшая уже на девять очков от лидера "Аталанта"? Антонио Конте четко заявлял, что его команда не собирается отказываться от борьбы за чемпионский титул, но предыдущие результаты - одна победа в семи турах - говорили об обратном.

Сегодня команде Конте удалось доказать, что она борется за трофей, удалось остаться единственной командой, которая оказывает сопротивление чемпиону и лидеру. Для этого понадобилась победа над "Миланом", проводящим кошмарный сезон, но в предыдущих двух матчах вымучившим камбеками целых две победы. Сегодня уже казалось, что "россонери" готовы начать камбек. Но "везувиани" удержались.

Очный матч первого круга был одним из наиболее легких для "Наполи" в сезоне против грандов. Он очень рано открыл счет, а затем четко удерживал игру в центре поля, опасно контратаковал и в итоге забил второй. Сегодня удалось открыть еще раньше. Возвращение Нереса вернуло тактическую схему с 3-5-2 к 4-3-3, и уже не латераль, а вингер Политано получил заброс Ди Лоренцо мимо сонных защитников и на 63-ей секунде пробил в ближний угол.

Гости пытались ответить. Абрахам замкнул под давлением неточно. Но и хозяева не выключались и организовали больше интересных атак. В одной оборона соперников вновь заснула, Гилмор перехватил и отдал по центру на свободного Лукаку под 400-ый гол Ромелу во взрослой карьере за клубы и сборную. Вскоре Ангисса и Невес пробивали слета. Недостаточно опасно.

"Милан" оставался без ударов в створ ворот, но начал просыпаться к концу первого тайма. Во втором на поле вышел вместо опорника Леау и начал устраивать прорыв за прорывом. Затем отдал на ход Эрнандесу, а того сбил сзади Биллинг. Хотя Сантьяго Хименес исполнил пенальти крайне слабо, и Мерет даже не отбил, а взял (четыре из девяти пенальти "дьяволов" в сезоне не реализованы). Но вскоре Тео прострелил, а Йович замкнул.

Финальный штурм "Милана" был мощным. С очень опасными забросами в штрафную, с интересными ударами с 17-22 метров, с Маньяном на угловом у ворот Мерета. Но "Наполи" выстоял.

"Наполи" прерывает серию из пяти домашних матчей лиги против "Милана" без побед, продолжает серию против всех команд нынешней Топ-9 в лиге на всех полях - восемь матчей без поражений. Дома в лиге против всех продолжает серию матчей без поражений до семи (пять побед). Он в трех очках позади "Интера" и не хочет оставлять "нерадзурри" одинокими на вершине.

"Милан"? Он проигрывает четвертый матч лиги из последних шести и практически стает середняком. Девятое место в девяти очках позади четвертого, даже в четырех очках позади восьмого. Сегодня он традиционно провалил первый тайм. В двух предыдущих турах он сумел вернуться. Но "Наполи" - не "Лечче" и не "Комо". Такие подарки такому сильному сопернику в начале матча непростительны и наказуемы.