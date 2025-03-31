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Хозяева удержали преимущество, несмотря на давление россонери. Наполи – Милан 2:1. Обзор матча

Италия

Кампанийцы продолжают преследовать Интер

Хозяева удержали преимущество, несмотря на давление россонери. Наполи – Милан 2:1. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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В первом тайме соперники играли на равных, но "дьяволы" ни разу не попали в створ. У подопечных Конте с реализацией все было хорошо. После перерыва ломбардийцы гораздо острее выглядели в атаке и даже могли хотя бы зацепиться за ничью. Но Сантьяго Хименес не реализовал пенальти на 69-й минуте.

"Партенопейцы" занимают второе место (64 балла) и 7 апреля поедут к "Болонье". "Россонери" находятся на 9-м месте (47 очков) и в субботу будут принимать "Фиорентину".

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Смотрите обзор матча 30 тура Серии А

Неаполь. Стадио Диего Армандо Марадона

Наполи – Милан 2:1

Голы: Политано, 2, Лукаку, 19 – Йович, 84

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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