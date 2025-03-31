Хозяева удержали преимущество, несмотря на давление россонери. Наполи – Милан 2:1. Обзор матча

В первом тайме соперники играли на равных, но "дьяволы" ни разу не попали в створ. У подопечных Конте с реализацией все было хорошо. После перерыва ломбардийцы гораздо острее выглядели в атаке и даже могли хотя бы зацепиться за ничью. Но Сантьяго Хименес не реализовал пенальти на 69-й минуте.

"Партенопейцы" занимают второе место (64 балла) и 7 апреля поедут к "Болонье". "Россонери" находятся на 9-м месте (47 очков) и в субботу будут принимать "Фиорентину".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 30 тура Серии А

Неаполь. Стадио Диего Армандо Марадона

Наполи – Милан 2:1

Голы: Политано, 2, Лукаку, 19 – Йович, 84