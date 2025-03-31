Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хозяева удержали преимущество, несмотря на давление россонери. Наполи – Милан 2:1. Обзор матча
Кампанийцы продолжают преследовать Интер
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме соперники играли на равных, но "дьяволы" ни разу не попали в створ. У подопечных Конте с реализацией все было хорошо. После перерыва ломбардийцы гораздо острее выглядели в атаке и даже могли хотя бы зацепиться за ничью. Но Сантьяго Хименес не реализовал пенальти на 69-й минуте.
"Партенопейцы" занимают второе место (64 балла) и 7 апреля поедут к "Болонье". "Россонери" находятся на 9-м месте (47 очков) и в субботу будут принимать "Фиорентину".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 30 тура Серии А
Неаполь. Стадио Диего Армандо Марадона
Голы: Политано, 2, Лукаку, 19 – Йович, 84
Популярное сейчас
- Яремчук оформляет дубль в ворота Панатинаикоса
- Яремчук забил Панатинаикосу на 47-й секунде
- Неожиданные погромы от Колоса и Карпат. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Что творится в Италии. У Довбика с Ромой появился шанс попасть в еврокубки в сезоне 2025/2026
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет