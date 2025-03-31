Главный тренер Наполи прокомментировал победу над Миланом

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Миланом" (2:1), которая является очень важной в чемпионской гонке против "Интера".

"Сегодняшняя победа была фундаментальной, следующий тур будет очень сложным – едем в Болонью. После восьми месяцев работы было бы безумием не верить во что-то чрезвычайное. Впереди – настоящий линкор, находящийся в своей лиге. Нам важно вернуть всех игроков в строй, потому что если мы это сделаем, то сможем сказать свое слово.

Сегодня было непросто: мы играли после "Интера" и против большой команды, которой является "Милан". Были все предпосылки для создания разрыва, который затем трудно было бы преодолеть. Мы дали важный ответ. Нам нужно все", – сказал Конте.