Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Главный тренер Наполи прокомментировал победу над Миланом
Надо верить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Миланом" (2:1), которая является очень важной в чемпионской гонке против "Интера".
"Сегодняшняя победа была фундаментальной, следующий тур будет очень сложным – едем в Болонью. После восьми месяцев работы было бы безумием не верить во что-то чрезвычайное. Впереди – настоящий линкор, находящийся в своей лиге. Нам важно вернуть всех игроков в строй, потому что если мы это сделаем, то сможем сказать свое слово.
Сегодня было непросто: мы играли после "Интера" и против большой команды, которой является "Милан". Были все предпосылки для создания разрыва, который затем трудно было бы преодолеть. Мы дали важный ответ. Нам нужно все", – сказал Конте.
Добавим, что после 30 сыгранных матчей "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 64 очками, отставая от первого "Интера" на 3 пункта.
Популярное сейчас
- Яремчук против Панатинаикоса: 2 удара – 2 гола. Оценки за матч
- Яремчук забил Панатинаикосу на 47-й секунде
- Кучер: Мы готовились не к такому развитию событий. Игроки не готовы физически. Черноморец должен быть в УПЛ
- Довбик получил награду игрока матча
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы