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Главный тренер Наполи прокомментировал победу над Миланом

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Надо верить 

Главный тренер Наполи прокомментировал победу над Миланом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполи" Антонио Конте прокомментировал победу своей команды над "Миланом" (2:1), которая является очень важной в чемпионской гонке против "Интера".

"Сегодняшняя победа была фундаментальной, следующий тур будет очень сложным – едем в Болонью. После восьми месяцев работы было бы безумием не верить во что-то чрезвычайное. Впереди – настоящий линкор, находящийся в своей лиге. Нам важно вернуть всех игроков в строй, потому что если мы это сделаем, то сможем сказать свое слово.

Сегодня было непросто: мы играли после "Интера" и против большой команды, которой является "Милан". Были все предпосылки для создания разрыва, который затем трудно было бы преодолеть. Мы дали важный ответ. Нам нужно все", – сказал Конте.

Добавим, что после 30 сыгранных матчей "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии с 64 очками, отставая от первого "Интера" на 3 пункта.

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Антонио Конте Наполи Милан
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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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