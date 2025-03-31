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Сержиу Консейсау считает, что Милан заслуживал ничью против Наполи

Италия

Много проблем

Сержиу Консейсау считает, что Милан заслуживал ничью против Наполи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау пообщался с прессой после поражения от "Наполи" (1:2).

"С тех пор, как я здесь, а это почти три месяца, я никогда не искал оправданий из-за нехватки времени для тренировок, но сегодня произошло все и сразу. Я проснулся в 7:30 от звонка врача – Лофтус-Чик заболел. Мы поговорили с игроками после 12:30, потому что Малик Тиау тоже не мог играть из-за сильной тошноты, а чуть позже Рафаэль Леау почувствовал боль в икроножной мышце.

Мы готовились к игре определенным образом, но пришлось многое менять. Несмотря на это, в первом тайме мы могли сделать гораздо больше: пропустили гол уже на первой минуте, а первые 20 минут были совсем не такими, как мы планировали.

Такие мелкие вещи случаются постоянно, я не хочу списывать все на неудачу, но у нас действительно был ужасный день. По крайней мере во втором тайме команда очень хорошо отреагировала, мы создали немало голевых моментов и, считаю, заслуживали ничью", – сказал Консейсау.

Добавим, что "Милан" остается на 9 месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 47 очками, отставая уже на девять баллов от "Болоньи", которая занимает четвертую позицию.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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