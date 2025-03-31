Главный тренер Интера поделился мыслями после победы над Удинезе

"Интер" одержал победу над "Удинезе" со счетом 2:1. После доминирующего первого тайма "нерадзурри" имели проблемы во второй половине игры. Напряжение в финальных минутах усилилось после удаления Симоне Индзаги.

"Мы рисковали не выиграть матч, в котором провели великолепный первый тайм. Во второй половине игры мы недостаточно хорошо вошли в игру, но не дали сопернику много шансов. Гол Соле немного выбил нас из ритма, и это меня раздражает. Иногда адреналин берет верх, и я жалею о своем удалении. Мне обидно, что я пропущу матч против "Пармы", и я извиняюсь за это.

В концовке игры мы не показали своего уровня, но в первом тайме сыграли блестяще против очень сильной и физически мощной команды. Прогресс в игре "Удинезе" совпал с нашими проблемами во втором тайме. Однако я считаю, что стоит говорить именно о нашей игре в первой половине матча.

Мы – команда, которая любит играть в футбол и делает это очень хорошо с технической точки зрения. У нас возникают трудности, когда мы отходим от своего стиля. Я чувствую поддержку со стороны клуба, фанатов и имею прекрасные отношения с игроками. Мне комфортно в этой среде. Мы движемся вперед благодаря важной победе, но знаем, что впереди еще долгий путь", – сказал Индзаги.