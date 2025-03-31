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Вратарь Интера прокомментировал победу своей команды
Было важно взять 3 очка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Интер" одержал важную победу (2:1) над "Удинезе", которая может стать ключевой в борьбе за титул. Вратарь "Интера" Янн Зоммер совершил важный сейв после удара Лоренцо Лукки. Швейцарец помог команде удержать преимущество и получить три очка. А уже после матча он поделился своими мыслями.
"Мы рады, что хорошо провели первый тайм и контролировали игру. Во втором тайме нам пришлось страдать, но главное – взять три очка. Это действительно важные три очка. Мы продолжаем держать лидерство, и матч против "Удинезе" имеет большое значение на этом этапе сезона", – сказал Зоммер.
Добавим, что после 30 сыгранных матчей "Интер" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая второй "Наполи" на три пункта.
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