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Вратарь Интера прокомментировал победу своей команды 

Италия

Было важно взять 3 очка

Вратарь Интера прокомментировал победу своей команды 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Интер" одержал важную победу (2:1) над "Удинезе", которая может стать ключевой в борьбе за титул. Вратарь "Интера" Янн Зоммер совершил важный сейв после удара Лоренцо Лукки. Швейцарец помог команде удержать преимущество и получить три очка. А уже после матча он поделился своими мыслями.

"Мы рады, что хорошо провели первый тайм и контролировали игру. Во втором тайме нам пришлось страдать, но главное – взять три очка. Это действительно важные три очка. Мы продолжаем держать лидерство, и матч против "Удинезе" имеет большое значение на этом этапе сезона", – сказал Зоммер.

Добавим, что после 30 сыгранных матчей "Интер" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая второй "Наполи" на три пункта.

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Источник:
TUTTOmercatoWEB
Опубликовал: Алексей Полищук
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