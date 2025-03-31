Давиде Калабрия сравнил атмосферу в Болонье с той, что была в чемпионском Милане

Давиде Калибрия уже решил, что хочет остаться в "Болонье". Правый защитник, прибывший в аренду из "Милана" во время зимнего трансферного окна, рассказал в интервью газете La Repubblica, что ему очень нравится в новом клубе.

"Мне очень нравится здесь, и я хотел бы остаться. Есть много переменных, еще не все решено, возможно, президент проснется однажды утром и не захочет меня больше видеть.

Но я сам выбрал приехать сюда, потому что "Болонья" очень активно интересовалась мной и убедила за короткое время. Меня покорила атмосфера, она напоминает ту, которая была в "Милане", когда команда стала чемпионами с Пиоли. Есть та же энергия вокруг команды, и это не то, что можно создать легко. Мне была нужна такая ситуация.

У нас есть 180 минут полуфинала Кубка Италии с "Эмполи" и 8 матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Теперь никто не рад играть против "Болоньи", как это было еще некоторое время назад. Моя цель – выиграть Кубок Италии и попасть в ЛЧ. Это возможно. В год при Пиоли чемпионство пришло неожиданно, и атмосфера была похожа на ту, которую я чувствую здесь, от тренировочной базы до стадиона – тот же энтузиазм, та же химия", – сказал Калабрия.