Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортдир Наполи уверяет, что Антонио Конте останется в команде на следующий сезон
Его имя ранее связывали с работой в других клубах
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна абсолютно уверен в том, что Антонио Конте продолжит работать с командой в следующем сезоне.
"Мы спокойны. У Антонио Конте еще есть два года по контракту. Мы полностью сосредоточены на настоящем, поэтому сейчас не о чем говорить. Он решил присоединиться к нам и выбрал этот проект в прошлом году, поэтому мы верим, что он захочет продолжить с нами. Это не является проблемой".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 64 очка в 30 матчах. Команда Антонио Конте отстает от "Интера", который является лидером чемпионата Италии, всего на три очка.
Популярное сейчас
- Наставник Олимпиакоса: Яремчук - игрок, который с начала сезона работал без перерыва
- "У этого человека вообще нет ничего святого". Реакция экс-игрока Ингульца на слова Поворознюка
- Дубль Яремчука, Барса разгромила Жирону, победы Карпат, Кривбасса и Колоса. Главные новости за 30 марта
- Довбик в топ-3 игроков Ромы в поединке с Лечче. Оценки за матч
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей