Спортдир Наполи уверяет, что Антонио Конте останется в команде на следующий сезон

Спортивный директор "Наполи" Джованни Манна абсолютно уверен в том, что Антонио Конте продолжит работать с командой в следующем сезоне.

"Мы спокойны. У Антонио Конте еще есть два года по контракту. Мы полностью сосредоточены на настоящем, поэтому сейчас не о чем говорить. Он решил присоединиться к нам и выбрал этот проект в прошлом году, поэтому мы верим, что он захочет продолжить с нами. Это не является проблемой".

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Сейчас "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 64 очка в 30 матчах. Команда Антонио Конте отстает от "Интера", который является лидером чемпионата Италии, всего на три очка.