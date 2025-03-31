Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звездный нападающий РБ Лейпциг привлек внимание Милана
Итальянцы следят за талантливым форвардом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "РБ Лейпциг" привлек внимание "Милана".
Как сообщил журналист Экрем Конур, представители "россонери" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Беньямина Шешко, но они не начинали переговоры с немецким клубом относительно возможного трансфера 21-летнего словенца.
Ранее появлялась информация о том, что лондонские "Арсенал" и "Челси" тоже следят за перспективным форвардом.
В этом сезоне Беньямин Шешко забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 37 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Шахтер заплатил Ворскле за досрочное возвращение своего игрока
- "Я был определенным образом разочарован". Трамп рассказал, из-за чего он обиделся на Путина
- Дубль Яремчука, Барса разгромила Жирону, победы Карпат, Кривбасса и Колоса. Главные новости за 30 марта
- Довбик в топ-3 игроков Ромы в поединке с Лечче. Оценки за матч
- Расширяет горизонты. Судаков снялся в модной фотосессии для журнала. ФОТО
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей