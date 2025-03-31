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Звездный нападающий РБ Лейпциг привлек внимание Милана

Италия

Итальянцы следят за талантливым форвардом

Звездный нападающий РБ Лейпциг привлек внимание Милана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий "РБ Лейпциг" привлек внимание "Милана".

Как сообщил журналист Экрем Конур, представители "россонери" внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Беньямина Шешко, но они не начинали переговоры с немецким клубом относительно возможного трансфера 21-летнего словенца.

Ранее появлялась информация о том, что лондонские "Арсенал" и "Челси" тоже следят за перспективным форвардом.

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В этом сезоне Беньямин Шешко забил 17 голов и отдал 6 ассистов в 37 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах.

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Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 миллионов евро.

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Милан РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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