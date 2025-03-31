Фабио Капелло: Интер сильнее Милана на бумаге, но дерби – уникальный опыт

Бывший итальянский тренер Фабио Капелло считает, что шансы "Милана" победить "Интер" в первом полуфинальном матче Кубка Италии выглядят призрачными, но отмечает, что дерби всегда имеют свою логику. Как показали последние встречи, "россонери" способны превзойти ожидания.

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Он также отмечает, что мотивация может сыграть ключевую роль. Ведь после поражения 1:2 от "Наполи" в Серии A для команды Консейсау Кубок Италии остается единственным шансом пробиться в еврокубки в следующем сезоне.

"Интер" борется на трех фронтах, главные цели – Лига чемпионов и Серия A. Для "Милана" же сезон фактически завершился после поражения от "Наполи". Теперь Кубок Италии – это единственный шанс получить еврокубковую путевку. Трудно представить "Милан" без европейских турниров в следующем сезоне. Если судить по последним матчам – первому тайму "Интера" против "Удинезе" и "Милана" против "Наполи", то трудно поверить в какую-то борьбу. Но это дерби. Оно всегда особенное. В последних трех встречах "Милан" проявлял себя в ключевые моменты, даже когда был в роли андердога", – сказал Капелло.

Добавим, что первый матч полуфинала Кубка Италии пройдет в среду, 2 апреля, в 22:00 по киевскому времени.