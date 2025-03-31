  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Фабио Капелло: Интер сильнее Милана на бумаге, но дерби – уникальный опыт
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фабио Капелло: Интер сильнее Милана на бумаге, но дерби – уникальный опыт

Италия

Могут удивить 

Фабио Капелло: Интер сильнее Милана на бумаге, но дерби – уникальный опыт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший итальянский тренер Фабио Капелло считает, что шансы "Милана" победить "Интер" в первом полуфинальном матче Кубка Италии выглядят призрачными, но отмечает, что дерби всегда имеют свою логику. Как показали последние встречи, "россонери" способны превзойти ожидания.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Он также отмечает, что мотивация может сыграть ключевую роль. Ведь после поражения 1:2 от "Наполи" в Серии A для команды Консейсау Кубок Италии остается единственным шансом пробиться в еврокубки в следующем сезоне.

"Интер" борется на трех фронтах, главные цели – Лига чемпионов и Серия A. Для "Милана" же сезон фактически завершился после поражения от "Наполи". Теперь Кубок Италии – это единственный шанс получить еврокубковую путевку. Трудно представить "Милан" без европейских турниров в следующем сезоне.

Если судить по последним матчам – первому тайму "Интера" против "Удинезе" и "Милана" против "Наполи", то трудно поверить в какую-то борьбу. Но это дерби. Оно всегда особенное. В последних трех встречах "Милан" проявлял себя в ключевые моменты, даже когда был в роли андердога", – сказал Капелло.

Добавим, что первый матч полуфинала Кубка Италии пройдет в среду, 2 апреля, в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед заинтересован в трансфере звезды Интера
yellow-arrow
Лацио - Торино. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Действующие чемпионы Германии следят за главной целью Ювентуса на лето
Фабио Капелло Интер (Милан) Кубок Италии Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzettaa dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости